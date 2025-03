Une étude alarmante annonce une explosion de l’obésité d’ici 2050, avec 60% des adultes et 31% des enfants touchés. Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Sans une action forte et immédiate des gouvernements, une épidémie mondiale inédite de surpoids et d'obésité touchera six adultes sur dix et un enfant et adolescent sur trois d'ici 2050, plombant les systèmes de santé, affirme une étude.

Publiée mardi dans la revue «The Lancet», cette étude qui comprend des données de 204 pays et territoires dans le monde, se base sur les chiffres du Global Burden of Disease, un vaste programme financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, visant à compiler les données de santé de la plupart des pays.

Des chiffres inquiétants

Les auteurs estiment que l'inaction des gouvernements face à la crise croissante de l'obésité et du surpoids ces 30 dernières années a entraîné une explosion alarmante du nombre de personnes concernées. Entre 1990 et 2021, ce nombre a presque triplé chez les adultes de plus de 25 ans, passant de 731 millions à 2,11 milliards, et plus que doublé chez les enfants et adolescents de 5 à 24 ans, passant de 198 à 493 millions.

«Sans réforme urgente des politiques et actions concrètes, 60% des adultes soit 3,8 milliards de personnes et près d'un tiers (31%) des enfants et adolescents, soit 746 millions, devraient être en surpoids ou obèses d'ici 2050» selon l'étude.

Un grand défi du XXIe siècle

Pour faire face à «l'un des plus grands défis sanitaires du XXIe siècle», il convient d'adopter des plans d'action de cinq ans (2025-2030) avec des mesures phares: «réglementer la publicité des aliments ultra-transformés, intégrer des infrastructures sportives et des terrains de jeux dans les écoles, encourager l'allaitement maternel et les régimes alimentaires équilibrés dès la grossesse et développer des politiques de nutrition adaptées à chaque pays», disent ses auteurs.

«En 2050, un jeune sur trois souffrant d'obésité soit 130 millions, vivra dans deux régions: l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, suivies par l'Amérique latine et les Caraïbes, avec des conséquences sanitaires, économiques et sociales graves», notent-ils.

L'obésité chez les jeunes devrait bondir de 121% à l'échelle mondiale, avec un total de 360 millions d'enfants et adolescents obèses d'ici 2050. Les premiers touchés, avec une forte hausse attendue dès 2022-2030 à l'échelle mondiale, sont les garçons âgés de 5 à 14 ans: en 2030, on devrait compter dans cette catégorie davantage d'obèses (16,5%) que de jeunes en surpoids (12,9%).

Système de santé à bout

Cette épidémie d'obésité va aggraver la pression sur les systèmes de santé déjà surchargés, notamment dans les pays à faibles ressources, puisqu'en 2050, près d'un quart des adultes obèses dans le monde devraient avoir 65 ans ou plus.

«La prévention de l'obésité doit être au premier plan des politiques dans les pays à revenu faible et intermédiaire», estime ainsi la Dr Jessica Kerr de l'institut Murdoch de recherche sur les enfants en Australie, l'une des coauteurs principaux de l'étude.

Elle appelle à «un engagement politique beaucoup plus fort» en faveur de «stratégies globales qui améliorent la nutrition, l'activité physique et l'environnement de vie des personnes», jugeant courte la fenêtre d'action.

Chine, Inde et Etats-Unis en tête

Des enfants et des adolescents en surpoids dans une grande partie de l'Europe et de l'Asie du sud doivent faire l'objet de stratégies préventives, tandis qu'une intervention urgente est nécessaire en faveur de nombreuses adolescentes en voie de devenir obèses en Amérique du Nord, Australie, Océanie, Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Amérique latine.

Plus de la moitié des adultes en surpoids ou obèses vivent aujourd'hui dans seulement huit pays: la Chine (402 millions), l'Inde (180 millions), les États-Unis (172 millions), le Brésil (88 millions), la Russie (71 millions), le Mexique (58 millions), l'Indonésie (52 millions) et l'Égypte (41 millions), selon des données de 2021.