Le téléphérique le plus raide au monde est à Berne!

Le téléphérique le plus raide au monde ouvre ce samedi dans l'Oberland bernois. Reliant Stechelberg à Mürren, il gravit une pente de 159,4% sur 1194 mètres. Les cabines automatisées peuvent accueillir 85 personnes sans personnel à bord.

Le téléphérique le plus raide au monde ouvre ce samedi dans l'Oberland bernois. Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

Présenté comme le plus raide au monde, le téléphérique reliant Stechelberg à Mürren, dans l'Oberland bernois, entrera en service samedi. L'installation avale une pente de 159,4% sur une longueur de 1194 mètres.

Le téléphérique s'élève d'une hauteur de 775 mètres, a indiqué l'exploitant, les Schilthornbahnen. Les deux cabines offrent une capacité pour accueillir 85 personnes. Elles sont automatisées et n'exigent pas la présence de membres du personnel à bord.

La station de départ, dans la vallée de Lauterbrunnen, a aussi été rénovée pour accueillir dans de meilleures conditions les touristes. Dans le cadre de son projet Schilthornbahn 20XX, l'exploitant remplace actuellement l'installation qui mène de Stechelberg au Schilthorn, à 3000 mètres d'altitude.

La ligne sera plus directe et la durée du trajet plus courte une fois tous les travaux achevés. L'investissement s'élève à quelque 100 millions de francs.