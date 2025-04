1/5 L'attente est grande avant l'ouverture du premier magasin Action en Suisse. Photo: Thomas Meier

Jean-Claude Raemy et Thomas Meier

Ce samedi, le discounter néerlandais Action a ouvert son premier magasin suisse à Bachenbülach (ZH). Une cérémonie officielle, avec ballons et ruban coupé, devait avoir lieu à 9 heures. Mais il en a été autrement.

A 8 heures, plusieurs dizaines de clients faisaient déjà la queue devant l'entrée du magasin. Une situation logique, puisque l'ouverture du magasin avait été annoncée à cette heure-là sur internet.

Renvoyer les clients chez la concurrence

Après s'être excusés, les employés d'Action ont demandé aux clients de revenir plus tard. «Nous n'ouvrons qu'à 9 heures», s'excusent-ils. Comme la nouvelle enseigne se trouve dans un grand centre commercial, certains clients décident d'aller faire un tour dans chez les concurrents voisins.

Quelques minutes plus tard, les employés se rendent compte de la situation et réagissent. Le magasin ouvre finalement ses portes à 8h45 – soit 15 minutes plus tôt que prévu. Les gens se pressent alors dans le magasin.

Une alternative à Temu

Les premières réactions ne se font pas attendre: les gens sont surpris de la taille du magasin et de l'étendue de l'offre. Le personnel se tient prêt en grand nombre pour aider sa nouvelle clientèle.

Dagmar Jenni, directrice de la Swiss Retail Federation, est également présente: «Nous nous réjouissons de cette ouverture et d'autres, car elle permet de maintenir et même de créer des emplois en Suisse.» Elle part du principe qu'Action est une alternative pour les personnes qui, jusqu'à présent, achetaient souvent leurs articles non alimentaires via des commerçants en ligne comme Temu.