Le discounter Action compte écraser la concurrence avec ses prix ultra-bas

Dans peu de temps, le premier magasin Action de Suisse ouvrira ses portes dans le canton de Zurich. D'autres magasins suivront et le discounter néerlandais compte bien écraser la concurrence avec ses prix cassés.

1/2 La chaîne néerlandaise à bas prix Action veut ouvrir de tels magasins en Suisse. Photo: imago images/Pro Shots

Ulrich Rotzinger

L'entrée d'Action sur le marché suisse se rapproche. La semaine prochaine, la chaîne néerlandaise à bas prix annoncera quelle agence de relations publiques sera chargée de promouvoir l'ouverture de son premier magasin à Bachenbülach, dans le canton de Zurich. Depuis quelques jours, Action fait également partie des membres de la Swiss Retail Federation, la puissante association de lobbying des détaillants suisses. Entre-temps, le site web suisse ne cesse de s'étoffer.

Parallèlement, la recherche de collaborateurs à Action bat son plein. Car d'autres magasins devraient également ouvrir à Bâle, Winterthour, ainsi qu'à Fribourg et Martigny.

La marque néerlandaise, dont le siège suisse est à Bâle, n'a qu'un mot d'ordre: bon marché, bon marché, bon marché. «Nous avons 6000 produits dans notre assortiment, avec 1500 offres de pointe à moins de 1 franc», annonce Action sur son site suisse. L'assortiment comprend entre autres des articles de papeterie, de cuisine ou encore des jouets.

Etude sur les prix d'Action

Les discounters comme Otto's, Aldi et Lidl en Suisse tremblent, selon les chercheurs en commerce de l'université de Saint-Gall. Ils ont étudié dans quelle mesure Action pourrait ébranler le commerce de détail suisse. Et le résultat est sans appel: le panier d'achat d'Action est en moyenne 23% moins cher que celui du commerçant en ligne chinois à bas prix Temu en Suisse. L'étude s'est basée sur les prix pratiqués par Action en Autriche, car il n'existe pas encore de prix comparables en Suisse.

Autre constat: dans les quatre groupes de produits ménage, soins corporels, fournitures de bureau et scolaires ainsi que jardinage et artisanat, les Néerlandais offrent des avantages importants par rapport aux détaillants suisses. Selon l'université de Saint-Gall, 90% des produits coûtent moins de cinq francs. Avec 150 produits qui changent chaque semaine dans son assortiment, Action tente de gagner des parts sur le marché très disputé du discount.

Comment des prix aussi bas sont-ils possibles?

Comment le discounter Action peut-il proposer des prix aussi bas? Les chercheurs ont une réponse toute faite: les produits dits non alimentaires n'ont pas de date de péremption et ne doivent donc pas être réfrigérés ou stockés spécialement. L'assortiment ne comprend que peu de produits alimentaires et de boissons.

Pour de nombreux articles, l'achat se fait en Chine et en grande quantité. Les magasins sont situés dans des emplacements dits «C», c'est-à-dire en périphérie des villes ou dans des centres commerciaux ou spécialisés à la campagne. Action renonce à une boutique en ligne coûteuse.

Pour les chercheurs, cette étude comparative montre qu'«Action peut atteindre un haut niveau d'attractivité en Suisse grâce à ses prix très bas». La question de savoir si la qualité des produits répond aux exigences des consommatrices et consommateurs suisses reste toutefois ouverte jusqu'à l'ouverture du premier magasin.