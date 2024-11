1/10 Marisa et son caniche Zicky ont remporté la première place du concours, gagnant ainsi une enveloppe de 100 francs, sous les applaudissements. Photo: Cohésion sociale de Villars-sur-Glâne

Ellen De Meester Journaliste Blick

Ce samedi 9 novembre, à Villars-sur-Glâne, une vingtaine de duos maître-chien ont défilé sous les yeux attendris du jury, lors d'un concours dédié à couronner le propriétaire présentant la plus grande ressemblance avec son compagnon à quatre pattes. Une scène insolite évoquant immédiatement un célèbre passage tiré du classique «Les 101 Dalmatiens».

Dans le cadre de la «Journée qui a du chien», orchestrée à la Cabane du Platy par la Cohésion sociale de la commune, ce concours original a eu lieu en milieu d'après-midi, devant des jurés confortablement installés dans des chaises longues. En guise de catwalk, une belle étendue de pelouse arrosée d'un soleil inespéré, sur laquelle ont défilé golden retrievers, lagottos ou encore cavaliers King Charles, avec leurs propriétaires. Chaque binôme s'est vu attribuer une note entre zéro et six.

«C’est une belle expérience, mais ce n’est pas facile de noter les participants, a souligné Caroline Dénervaud, vice-syndique de Villars-sur-Glâne, auprès du journal «La Liberté». L’objectif de cette journée était de tisser du lien social autour des chiens. C’est un immense succès.»

Duos-gagnants et peluches de consolation

Sur les marches du podium, Marisa et son caniche Zicky, suivis de Pamela et de son labrador Bali, ont décroché les deux premiers prix, soit des enveloppes de 100 francs et de 50 francs. En troisième place, Suzy et son lagotto prénommé Vasco, ont été récompensés d'un livre. «Le choix était difficile, nous avons aussi offert des peluches en guise de lots de consolation aux autres participants», nous précise Serge Nicolin, président de la fondation d'éducation de chiens d’assistance valaisanne Le Copain et membre du jury.

« Les animaux ont tendance à absorber les émotions, la personnalité, et parfois les maux physiques de leurs propriétaires Raphaelle Pugin, déléguée à la Cohésion sociale de Villars-sur-Glâne »

Pour Raphaelle Pugin, organisatrice de la journée et déléguée à la Cohésion sociale de Villars-sur-Glâne, l'événement a remporté un franc succès: «Nous craignions que peu de personnes ne s'inscrivent au concours, mais l'idée a suscité pas mal d'engouement, se réjouit-elle. C'était une très belle journée ensoleillée et cela a permis de créer des liens entre les propriétaires de chiens de la commune.»

Alors, les chiens ressemblent-ils vraiment à leurs maîtres, ou est-ce une théorie made in Disney? Pour notre interlocutrice, c'est plutôt difficile à dire en ce qui concerne l'apparence physique. Or, Raphaelle Pugin relève tout de même certains points communs frappants: «Les animaux ont tendance à absorber les émotions, la personnalité, et parfois les maux physiques de leurs propriétaires, observe-t-elle. J'en ai justement discuté avec l'une des vétérinaires présentes lors de l'événement et elle m'a raconté l'histoire poignante d'un homme touché par une tumeur à l'intestin, dont le chien a développé exactement la même maladie, peu de temps après.»

Sensibiliser aux questions d'adoption

Le concours était loin de constituer la seule animation de la journée, dont le programme était surtout dédié aux rencontres entre fans de chiens, ou encore aux échanges avec des vétérinaires ou des comportementalistes. Les toutous présents ont ainsi pu passer entre les mains expertes de plusieurs toiletteuses, tandis que des quiz, des démonstrations et des stands de prévention se sont également relayés entre 10h et 16h. «L'événement s'est déroulé de manière remarquablement calme et paisible, vu le nombre de chiens rassemblés au même endroit», s'étonne Serge Nicolin.

La fondation Le Copain était notamment présente pour présenter aux 200 participants le travail des chiens d’assistance en physiothérapie et en ergothérapie. Ainsi, nous le rappelle Serge Nicolin, un golden retriever prénommé Jam, actif au CHUV, a été officiellement intronisé durant la journée, tandis que deux chiens de thérapie ont été confiés à l'hôpital de Fribourg, selon «La Liberté».

«Il est aussi très important de sensibiliser les gens aux enjeux de l'adoption, ajoute Raphaelle Pugin. Beaucoup de personnes achètent des chiens comme des porte-clés et s'offusquent ensuite du travail que requiert cette cohabitation, du nombre de balades dont ils ont besoin, même s'il s'agit de petits chiens… On a beaucoup vu cela durant le Covid, malheureusement, et les vétérinaires font état de certains propriétaires qui, trouvant leur chien ingérable, demandent désormais à le faire piquer alors qu'il est encore tout jeune.»

Très sensible à ce thème, l'organisatrice et sa famille ont eux-mêmes adopté Belka, une petite rescapée venue du Portugal, suite au décès de son maître: «C'est un chien très spécial, qui ne sait pas mordre, raconte-t-elle. Son ancien propriétaire lui mettait des petits poussins et des bébés cochons d'inde dans la bouche pour l'habituer à coexister avec eux sans avoir envie de s'en faire un repas. Elle est incroyable.»

Des idées pour la seconde édition

Suite au succès de cette première édition, l'organisatrice réfléchit déjà à une seconde «Journée qui a du chien», peut-être dans un ou deux ans. Bien qu'elle ait déjà réfléchi à plusieurs idées concernant le thème principal des prochains volets, ceux-ci doivent encore être confirmés et restent pour l'instant secrets.

Mais si le concours de ressemblance entre toutous et maîtres devait être reconduit, et que vous avez toujours remarqué que votre chien présentait les mêmes mimiques (ou la même coupe de cheveux) que vous, n'hésitez pas à postuler, la prochaine fois: vous pourriez peut-être monter sur le podium avec votre petit clone à quatre pattes!