En présence de plusieurs personnalités romandes, la fondation SOS Chats présidée par Tomi Tomek organise aujourd'hui un défilé de mode végane, en soutien à la cause animale. Parmi les invités d'honneur, la comédienne et ex-Miss Suisse Lauriane Gilliéron.

L'ex-Miss Suisse Lauriane Gilliéron soutient la fondation SOS Chats depuis de nombreuses années. Elle était présente à la première édition du défilé. Photo: Christian BONZON

Ellen De Meester Journaliste Blick

Jamais le terme catwalk n'aura eu plus de sens. Ce samedi 2 novembre, la salle communale de Prilly (VD) prendra des airs de Fashion Week, durant la seconde édition du défilé caritatif organisé par la fondation neuchâteloise SOS Chats. Le slogan «No Fur», cousu sur plusieurs des vêtements véganes présentés, ondulera sur le dos des mannequins, dont chaque pas aidera à soutenir le refuge pour félins maltraités, malades ou inadaptés à l'adoption, basé à Noiraigue (NE).

Pour sa présidente et fondatrice, Tomi Tomek, 72 ans, il s'agit d'un très grand moment: «Nous sommes toutes et tous très enthousiastes», se réjouit-elle, la veille de l'événement. Celle qui avait un peu hésité à organiser ce deuxième volet s'est finalement laissée convaincre par son équipe pleine d'énergie, ainsi que par les retours positifs du public: «On nous demandait souvent si nous allions recommencer cette année. C'est beaucoup de travail, mais finalement, on s'est lancés.» Sans oublier que l'événement aidera la centaine de petits pensionnaires moustachus du refuge, qui tourne exclusivement grâce aux dons.

Plusieurs personnalités à l'affiche

La voix pleine d'entrain, Tomi Tomek nous détaille le programme du défilé, orchestré par l'ancien mannequin international Cédric Perrin: la soirée garde décidément toute sa ressemblance avec la Fashion Week, puisqu'une part du gratin romand, composée de fans d'animaux, sera présente sous les projecteurs. La présentatrice Mélanie Freymond animera l'événement, les festivités démarreront par un one-man-show de l'humoriste Jérôme Mouttet, tandis que la comédienne Lauriane Gilliéron, marraine de la fondation depuis de nombreuses années, ouvrira le défilé. Pour accompagner les passages des mannequins qui longeront la scène, les artistes Angie Ott et Gwill se relayeront au piano et au chant.

Par contre, hors de question que les modèles ne sourient pas: «Je sais qu'il est d'usage que les mannequins garder le visage fermé, afin que les yeux du public restent rivés sur les vêtements, mais je tiens à ce que l'événement soit joyeux», commente Tomi Tomek.

Après le défilé, un apéritif comprenant du vin végane sera offert au public, en présence des mannequins («C'est moins triste si tout le monde ne part pas directement après», glisse la fondatrice), accompagné de snacks préparés par la boulangerie végétale vaudoise Aux pains sans peine. Il sera même possible de remporter des photos signées par Brigitte Bardot, durant la tombola.

Lauriane Gilliéron, grande amie des animaux

Au moment de répondre à notre appel, Lauriane Gilliéron s'exclame d'emblée: «J'étais en train de caresser un chat trop mignon que j'ai croisé sur ma route!» Rien d'étonnant, puisque la comédienne de 40 ans, proche de Tomi Tomek depuis 2005, est aussi très engagée pour le bien-être des animaux et lutte contre le marché de la fourrure.

«J'admire Tomi depuis toujours, car bien que j'essaie de faire des choses à mon échelle pour soutenir la cause animale, cette femme a vraiment dédié sa vie aux animaux, souligne l'ex-Miss Suisse. Pour moi, ces personnes-là sont de véritables héroïnes des temps modernes, qui vivent une vie pour aider les autres. Il me tient à cœur d'essayer de la soutenir dans tous ses projets, qui s'alignent en général sur mes convictions.»

Si les défilés ne sont «plus vraiment son truc», elle a accepté de se prêter à l'exercice pour cette fois: «Quand Tomi m'a demandé de participer, c'était une évidence, admet-elle. Je ne défile plus depuis des années, mais je le fais avec plaisir pour ce genre d'événement, qui rassemble des personnes unies pour une cause qui m'importe beaucoup.»

Et Tomi Tomek de conclure sur une note d'espoir: «L'opinion publique sur la cause animale a beaucoup changé ces dernières années, je constate que de nombreuses personnes ont été choquées par des vidéos montrant la maltraitance subie par les animaux et réagissent. C'est aussi pour cela que ce type d'événement est bien accueilli, les gens y sont de plus en plus sensibles.»