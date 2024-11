Les Bullycats, une nouvelle race de chats à la mode au Royaume-Uni, affichent un look extrême: corps sans poils, peau plissée et pattes courtes. Pour les associations de protection animale, ces caractéristiques entraînent de graves risques pour la santé des animaux.

Ces chats sont croisés pour être à la fois sans poils, trapus, plissés et sans moustache. Photo: Instagram @BullyCatsUK

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Ils souffrent au quotidien, ne peuvent pas se faire des amis chats, et sont très moches. Quel est le sens des Bullycats, une race de félins créée de toutes pièces par l'homme?

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Aucun, si ce n'est celui de satisfaire une demande venue des réseaux sociaux: des animaux aux physiques toujours plus particuliers. Une société britannique de défense des animaux, «Naturewatch Foundation» alerte sur ces Bullycats, à la mode en Grande-Bretagne, indique le quotidien allemand «Bild».

Un acte de cruauté

Sans poils, ils arborent une peau très plissée et des pattes raccourcies. Ces chats font face à de lourds problèmes de santé, de mobilité réduite, à des infections cutanées chroniques. Leur espérance de vie est également restreinte. Même leur nom, que l'on pourrait traduire par «chats tyrans», n'est pas très engageant.

À lire aussi Présenté par Le triste sort des chats errants en Suisse Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances

La fondation «Naturewatch» dénonce un acte de cruauté envers les animaux, qualifiant les élevages de Bullycats d’«abomination», semblable aux pratiques extrêmes vues dans le monde canin. Le «Deutscher Tierschutzbund», association équivalente en Allemagne, précise même que cette race de chats contrevient au droit national sur la protection animale.

En plus de leur peau vulnérable aux éléments, l’absence de moustaches et de fourrure limite les capacités de déplacement des Bullycats. Leurs interactions avec les autres sont aussi limitées, et leur quotidien est plus fait de souffrance que du confort d'une vie de chat.