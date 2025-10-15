Le fabricant suisse de chaussures On connaît un succès croissant aux Etats-Unis, avec une hausse de 25% de son chiffre d'affaires. Cependant, une plainte collective a été déposée à Portland, accusant les chaussures de produire un grincement gênant à chaque pas.

1/5 La marque de chaussures de sport On du cofondateur David Allemann réalise des ventes de plus en plus importantes aux Etats-Unis. Photo: Thomas Meier

Michael Hotz

Le fabricant suisse de chaussures de sport On a le vent en poupe aux Etats-Unis. Au premier semestre 2025, l’entreprise zurichoise a réalisé un chiffre d’affaires de 870 millions de francs sur le marché américain, soit une hausse de 25% par rapport à la même période de 2024. Les Américains ont donc clairement adopté les chaussures de la marque. Mais certains clients, eux, sont loin d’être conquis: deux consommatrices viennent même de déposer une plainte collective à Portland, où se trouve le siège américain de la marque, pour une raison plutôt inattendue.

Une pierre d’achoppement demeure: les célèbres chaussures de course provoqueraient «un grincement bruyant et embarrassant à chaque pas», affirment les deux plaignantes. «Aucun consommateur raisonnable n’achèterait ces chaussures s’il savait que chaque pas produit un grincement audible et perceptible, ne pouvant cesser qu’en adaptant soi-même la chaussure ou en arrêtant de la porter», peut-on lire dans la plainte consultée par Blick. Les deux femmes disent être gênées par ces bruits. Conséquence: elles ne les portent plus.

On observe la plainte avec «sérénité»

Les modèles concernés, vendus environ 200 dollars, sont dotés de la technologie CloudTec, un système d’amortissement développé par On censé offrir «des atterrissages en douceur et des poussées pleines d’énergie». Mais selon les plaignantes, c’est précisément ce mécanisme qui provoquerait les grincements. Elles réclament désormais des dommages et intérêts, pour elles et environ 3000 autres consommateurs potentiellement concernés. Aucun montant précis n’est encore mentionné; il sera fixé par le tribunal.

Contactée, la marque suisse indique ne pas commenter une procédure en cours. Mais selon son entourage, l’entreprise zurichoise aborde cette plainte avec sérénité. «C’est plutôt un signe de notre succès aux Etats-Unis», glisse une source proche de la direction. Autrement dit: il n’y a de clients mécontents que lorsqu’on en a beaucoup.