Une centaine de militants masqués occupent depuis vendredi soir le Lindenhof, place historique de Zurich. Protestant contre la politique migratoire et les guerres, ils annoncent des actions jusqu’à dimanche. La police tolère l’occupation pour l’instant.

ATS Agence télégraphique suisse

Une centaine de militants masqués occupent depuis vendredi soir le Lindenhof, une place publique historique sur les hauteurs de la vieille ville de Zurich, et en ont bloqué les accès. La police municipale, qui a bouclé à son tour les accès au site, a décidé samedi de tolérer l'occupation jusqu'à dimanche. L'action a débuté peu après 19h. Selon la police, les militants sont principalement issus de la mouvance d'extrême gauche. Ils avaient annoncé sur Instagram leur intention d'occuper la place jusqu'à dimanche.

L'opération vise notamment à protester contre la politique européenne en matière de migration, les guerres et la course aux armements. Des photos diffusées par plusieurs médias montrent notamment une banderole portant l'inscription «Festung» (forteresse) et le slogan «Solidarité plutôt que fermeture». Les occupants ont également annoncé un programme politique et musical durant le week-end.

Après avoir évalué la situation et consulté la responsable de la sécurité de la ville, la police municipale a décidé de tolérer l'occupation jusqu'à dimanche, a-t-elle indiqué samedi à la mi-journée. Elle continuera de suivre l'évolution de la situation et examinera si nécessaire d'éventuelles mesures. Le Lindenhof est une place historique et un point de vue situé sur une colline dominant la vieille ville de Zurich.