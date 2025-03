Nouvelles fonctions Les amoureux de montagne devraient se réjouir du renouvellement de l'application «White Risk»

L’application «White Risk», qui est un outil conçu pour aider à planifier les randonnées à ski et les sorties hors des pistes, a été remaniée. Désormais, elle possède un nouveau design et propose plus de fonctions, ainsi que des contenus de formation.