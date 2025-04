Postfinance a une nouvelle stratégie. Elle veut axer davantage son organisation sur les besoins et la satisfaction des clients. Selon un rapport, plus de 100 postes à temps plein seront supprimés. Les premiers licenciements devraient intervenir dès le mois de mai.

1/4 A l'avenir, Postfinance veut s'orienter davantage vers les besoins des clients. Photo: EQ Images

Patrik Berger

Postfinance se réoriente. Le numéro 3 des banques suisses se dote d'une nouvelle structure organisationnelle. Celle-ci doit mettre davantage l'accent sur les besoins des clients. Parallèlement, Postfinance et son CEO Beat Röthlisberger réagissent aux changements de l'environnement de marché et à l'évolution volatile des taux d'intérêt. Jusqu'ici, tout va bien. Cette annonce du 18 mars n'a pas fait grand bruit.

Mais un article publié sur le portail financier «Inside Paradeplatz» montre ce que cela signifie concrètement pour les employés: 105 postes à temps plein seront supprimés chez Postfinance. Cela correspond à 3% de l'ensemble les employés. Selon le rapport, les premiers licenciements devraient être prononcés dès le mois de mai. La mise en place de la nouvelle structure organisationnelle est ensuite prévue pour le 1er décembre.

«Nous ne nous prononçons pas sur les spéculations»

Qu'en est-il de cette affaire? Postfinance garde un silence de fer face aux questions concrètes de Blick. Pour seule réponse, une porte-parole renvoie au communiqué de presse de mi-mars sur la restructuration. Il n'y est pas question de suppressions d'emplois. Confrontée au chiffre de 105 licenciements, elle se contente de dire: «Nous ne nous prononçons pas sur les spéculations. L'aménagement de l'organisation se fait par étapes, nous ne pouvons pas faire de déclarations sur des changements concrets de personnel pour le moment.»

Puis la porte-parole souligne une nouvelle fois la raison de la réorganisation: «Nous voulons être un partenaire financier fiable et sûr et créer de la valeur ajoutée pour nos clients, notre propriétaire – la Poste – et la population suisse.»