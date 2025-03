Roberto Cirillo, directeur général de La Poste, a présenté un bénéfice en hausse devant la presse jeudi. Photo: PETER SCHNEIDER

ATS Agence télégraphique suisse

La Poste a réalisé un bénéfice consolidé de 324 millions de francs en 2024, soit 70 millions de plus qu’en 2023. Le géant jaune note une hausse de l’utilisation des solutions numériques comme ePost et un nombre record de personnes transportées par CarPostal.

La Poste affiche une bonne santé financière, malgré «un environnement de marché et de taux qui demeure toutefois extrêmement difficile», indique-t-elle dans un communiqué diffusé à l’occasion de la conférence de presse annuelle de l’entreprise aux mains de la Confédération. Lors de son exercice précédent, le géant jaune avait vu son bénéfice consolidé fondre de près de 40 millions, soit à 254 millions de francs.

La Poste estime que «différents facteurs influenceront son résultat à l’avenir». «La législation postale doit être adaptée aux besoins réels de la population et des entreprises. La Poste doit avoir une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir pérenniser son succès», relève encore le géant jaune dans son communiqué.

Postfinance rentable

Le produit d'exploitation s'est contracté de 3,3% à un peu moins de 1,9 milliard de francs, tandis que le résultat d'exploitation a fondu à 203 millions, soit 61 millions de moins qu'un an plus tôt, peut-on lire dans un communiqué diffusé jeudi. Ce, en raison de la «volatilité des taux d'intérêt», le bras financier de La Poste tirant ses revenus principalement des opérations d'intérêt, sans pouvoir octroyer directement des hypothèques et des crédits, insiste-t-il.

PostFinance a ainsi encore abaissé les taux d'intérêt sur les comptes d'épargne et de prévoyance. «Ces taux en baisse assombrissent les perspectives d'un redressement rapide des marges». Dans ce contexte, l'établissement appartenant à 100% à la Confédération prévoit de renforcer son engagement dans les activités qui ne dépendent pas de ces évolutions, «par exemple dans le domaine des placements, du négoce, des cartes de paiement ou du trafic des paiements».

A fin décembre, les créances hypothécaires, proposées par le biais de banques partenaires, s'élevaient à 6,18 milliards de francs (+2,4%), tandis que les dépôts clientèle ont atteint 106,64 milliards (+2,5%).

Le patrimoine des clients atteint 106,64 milliards de francs, contre 104,07 milliards précédemment. Sur ce montant, 20,36 milliards relèvent des activités indépendantes des taux d'intérêts (hors bilan), contre 17,70 milliards en 2023. Le nombre des clients est resté stable à 2,4 millions, tandis que l'effectif s'est quelque peu étoffé à 3486 unités de personnel, contre 3340.