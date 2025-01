Lausanne lance une collaboration novatrice avec The Sorority Foundation. L'application gratuite The Sorority, déjà utilisée par 240'000 femmes, permet de demander de l'aide en cas d'insécurité. Ce partenariat vise à prévenir les violences et soutenir les victimes.

En s'alliant avec The Sorority Foundation, Lausanne renforce sa lutte contre le harcèlement de rue et les violences

La lutte contre les violences sexuelles et sexistes font partie des revendications principales de la Grève féministe. Grève de 2019. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

En partenariat avec l'organisation The Sorority Foundation, la Ville de Lausanne renforce la sécurité et l'entraide entre les femmes contre les violences domestiques et le harcèlement dans l'espace public. Cette collaboration débute par la promotion de l'application The Sorority, visant à faciliter le signalement d'une situation d'insécurité.

«Il s'agit d'une première en Suisse marquant une nouvelle étape dans la politique locale de prévention», indiquent mercredi les deux partenaires dans un communiqué conjoint. The Sorority Foundation est une organisation engagée dans la lutte contre les violences et l'isolement. Par le biais de son application, elle promeut une culture d'entraide entre les femmes.

Accessible gratuitement et proposée en quinze langues, l'application permet, en cas de de sentiment d'insécurité (dans la rue, les transports en commun, au bureau, en soirée, à domicile ou en voyage), de solliciter une aide immédiate à tout moment. Chaque inscription fait l'objet d'un double contrôle d'authentification par la Fondation. L'application fonctionne grâce à son réseau de pairs volontaires disponibles en temps réel.

Près de 250'000 utilisatrices

«Avec une approche inclusive et une technologie au service de la population, The Sorority Foundation œuvre chaque jour pour une société plus solidaire», explique-t-on. Son application a déjà été téléchargée plus de 600'000 fois et compte plus de 240'000 profils de femmes validés, dont 1500 personnes à Lausanne et dans la région.

Déjà active en France en partenariat avec les autorités, l'application enregistre une moyenne de dix prises de contact réalisées par des pairs (appels ou messages via le chat) dans la minute suivant une alerte. Ce mouvement d'entraide constitue un outil supplémentaire pour les victimes, soulignent la Ville et la Fondation.

La police municipale de Lausanne rappelle toutefois qu'en cas d'urgence, les numéros 117 ou 112 restent prioritaires (accès immédiat dans les numéros utiles de l'application).

Nouvelles prestations en vue

Ce partenariat a pour ambition de prévenir les violences et d'offrir un soutien supplémentaire aux victimes, selon la Municipalité lausannoise. «Il n'est qu'un début. Il est appelé à se développer et des nouvelles prestations seront étudiées avec l'Unité spéciale pour la prise en charge des victimes (USPV), avec l'ambition de faire de Lausanne une référence», affirme Pierre-Antoine Hildbrand, municipal en charge de la sécurité, cité dans le communiqué.

«L'objectif est de mettre fin à l'agression le plus vite possible, avant que les faits ne soient commis. Suite à une enquête interne sur nos actions, 94% des utilisatrices ont répondu que The Sorority leur permet de se sentir davantage en sécurité dans la rue et les transports», relève pour sa part Priscilla Routier Trillard, fondatrice et directrice générale de The Sorority Foundation.