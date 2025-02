1/4 Le patron de Globetrotter, André Lüthi, parle dans une interview du «bradage de la Suisse». Photo: Siggi Bucher

Ulrich Rotzinger

La vente de l'emblématique agence de voyage Hotelplan – un an après l'annonce par Migros – touche aussi le patron de Globetrotter. «Je tire mon chapeau aux collaborateurs et aux cadres du groupe Hotelplan», déclare André Lüthi. «Malgré la stratégie de communication malheureuse de la direction de Migros lors de la vente, la plupart sont restés fidèles à l'entreprise.» Il critique le «bradage de la Suisse», qui n'épargne pas le secteur des voyages.

André Lüthi, le Globetrotter Group, que vous dirigez, est désormais la seule grande entreprise consacrée au voyage qui soit en mains suisses.

Je regrette beaucoup ce qui vient de se passer avec Hotelplan. Avec nos douze entreprises, nous sommes désormais le plus grand voyagiste du pays. Notre groupe est détenu à 100% par des Suisses – et elle le restera.

L'entreprise de tourisme leader sur le marché, Dertour, reprend Hotelplan. Avec Kuoni et Tui, les trois plus grands voyagistes de Suisse appartiennent dorénavant à des Allemands.

Où est notre fierté? Swiss est vendue, des investisseurs étrangers s'emparent des stations de ski suisses... Le bradage de la Suisse est un fait que nous devons regarder en face.

« On accorde plus de confiance aux tableaux Excel qu'au bon sens »

Comment en est-on arrivé là en Suisse?

Je me pose la question: ne sommes-nous plus capables, nous les Suisses, de gagner de l'argent même avec de grandes entreprises touristiques? Ou bien les modestes marges bénéficiaires du tourisme ne nous suffisent-elles tout simplement pas?

Et comment en est-on arrivé là chez Hotelplan?

La fidélité des collaborateurs témoigne d'une culture d'entreprise saine. Manifestement, le rendement maximal passe avant tout. Il est regrettable que des entreprises de conseil renommées ne voient plus l'avenir et le salut que dans les affaires de masse, les mises à l'échelle, les synergies et les volumes. On accorde plus de confiance aux tableaux Excel qu'au bon sens.

Que manque-t-il aux entreprises?

Où est l'esprit d'entreprise, le courage des conseils d'administration de ne pas chercher le salut dans les sociétés de conseil dès qu'il y a un peu de vent contraire? D'autant plus lorsqu'une entreprise est sur le chemin du succès et qu'elle génère un certain rendement. Où est le courage entrepreneurial de construire l'avenir sans vendre l'entreprise? Lorsque le rendement optimal d'une entreprise n'est pas atteint, mieux vaut s'en débarrasser.

« Il y aura probablement aussi des fusions dans le domaine du tour-operating »

En appelez-vous à la responsabilité sociale?

Prendre ses responsabilités et relever les défis avec une excellente équipe de direction est une vertu qui se perd malheureusement de plus en plus. Conclusion dans le cas actuel: c'est dommage, Hotelplan part en Allemagne.

Migros et le nouveau propriétaire de Dertour. Elle promet qu'il n'y aura pas de licenciements ni de fermetures de filiales. Les croyez-vous?

Ils n'avaient pas trop d'autres choix que de faire ces déclarations. Mais il faut partir du principe qu'à moyen terme, Dertour ne conservera pas la totalité de ses quelque 70 agences de voyages et les quelque 80 autres agences d'Hotelplan en Suisse. Il y aura probablement aussi des fusions dans le domaine du tour-operating. Une décision entrepreneuriale logique, car Dertour veut réduire les coûts. Il y a également des doublons dans les systèmes informatiques.

Seriez-vous prêt, chez Globetrotter, à reprendre des collaborateurs d'Hotelplan ou même des sites de filiales?

Nous examinerons cela en fonction de la situation au sein de la direction du groupe. Mais nous avons toujours besoin de bons professionnels du voyage et nous apprécions beaucoup les collaborateurs d'Hotelplan.