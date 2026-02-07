Quelques milliers de personnes ont manifesté leur soutien au service public samedi après-midi à Bellinzone. Le cortège a défilé de la gare au siège du gouvernement pour protester contre l'initiative «200 francs, ça suffit!», en votation le 8 mars.

Quelques milliers de manifestants dans la rue au Tessin pour soutenir le service public

ATS Agence télégraphique suisse

Des personnes sont descendues dans la rue ce samedi pour manifester contre l'initiative «200 francs, ça suffit!». Munis de ballons jaunes et drapeaux rouges frappés au sigle de la RSI (Radiotélévision de la Suisse italienne), les quelques milliers de participants – 6000 selon les organisateurs, 2000 selon la police – répondaient à l'appel de plusieurs groupes et associations actifs au Tessin dans les domaines culturel, social, récréatif et sportif.

Selon les organisateurs, l'initiative en votation le 8 mars prochain qui propose la diminution de la redevance TV de 335 à 200 francs «nuirait particulièrement à la Suisse italienne: le service public joue un rôle fondamental au sein de notre territoire et renforce la cohésion nationale. Ce rôle est compromis si l'initiative devait être acceptée», ont-ils affirmé.