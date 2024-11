1/5 La neige n'est pas seulement tombée en montagne, mais également en plaine cette semaine. Photo: Rosswald

Robin Wegmüller

La Suisse a été recouverte d'une jolie couche de neige le week-end dernier. Au-delà les régions en altitude, les premiers flocons ont également frappé de plein fouet les plaines. L'hiver semble s'être déjà installé. Et pour les stations de ski, la neige précoce est une bénédiction. «Le téléphone sonne sans arrêt», déclare au Blick Ernst «Aschi» Wyrsch, président de l'association Hotelleriesuisse Graubünden et membre du comité directeur de Graubünden Tourismus.

«Nous sommes très heureux», poursuit Ernst Wyrsch. «Les réservations téléphoniques ne cessent d'affluer, et ce pour tout l'hiver.» Selon lui, la première neige en plaine est un moment charnière pour les hôtels. «Cela rappelle à tout le monde qu'ils doivent encore réserver leurs vacances d'hiver au plus vite.»

Complet à 80%

Et les hôteliers des Grisons ressentent déjà cet engouement. Alors que les clients réservent leurs projets de vacances de plus en plus rapidement, les hôteliers remarquent que le nombre de réservations peut augmenter de manière fulgurante en très peu de temps. C'est précisément ce qui s'est passé la semaine dernière. «Après ce week-end, l'ensemble des Grisons sera probablement réservé à 80%. Avant la neige, ce chiffre n'était que de 30%», explique Ernst Wyrsch. En l'espace de trois à quatre jours, le volume de réservations de la saison augmente donc de 50%.

Les hébergements valaisans ressentent également cet afflux. «L'intérêt a fortement augmenté ces derniers jours», confirme Olivier Andenmatten, coprésident de la Société valaisanne des hôteliers. Il n'y aurait plus que quelques chambres libres pour la période entre Noël et Nouvel An. L'intérêt pour les vacances de ski en janvier et février est également intact.

« Si les gens peuvent faire eux-mêmes une bataille de boules de neige, l'envie de passer des vacances à la montagne augmente rapidement »

Olivier Andenmatten souligne encore une fois l'importance de la neige en basse altitude: «La sensation du blanc manteau hivernal au-dessus de la Suisse est extrêmement importante. Si les gens peuvent faire eux-mêmes une bataille de boules de neige, l'envie de passer des vacances à la montagne augmente rapidement.» Pour les familles, les enfants sont également un élément décisif. «Ils souhaitent alors partir le plus rapidement possible sur les pistes», poursuit-il.

La neige pourrait rester

En altitude, l'abondance de neige fraîche est arrivée au bon moment. «Entre 2000 et 2500 mètres, il devrait maintenant faire assez froid pour que la neige reste», estime Olivier Andenmatten. Celle-ci sert de bonne base pour les pistes de ski. «Avec la neige technique, nous pouvons bien travailler l'or blanc.»

Même si la neige fraîche est déjà malheureusement en train de disparaître en plaine, les signes avant-coureurs d'une saison hivernale réussie dans les montagnes suisses ne sont pas mauvais.