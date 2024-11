1/7 De nombreux automobilistes roulaient encore avec des pneus d'été lors de l'arrivée brutale de l'hiver jeudi dernier. Photo: keystone-sda.ch

Rolf Cavalli

A Soleure, la police cantonale a signalé vendredi dernier une douzaine de conducteurs accidentés avec des pneus d'été. A Zurich, l'assistance automobile a dû remorquer plusieurs véhicules mal équipés.

De nombreux automobilistes n'ont pas encore monté leurs pneus d'hiver et se sont aventurés sur la route malgré les chutes de neige massives annoncées. En soit, ce n'est pas interdit. Contrairement aux pays voisins, les pneus d'hiver ne sont pas obligatoires en Suisse.

«C'est irresponsable»

La conseillère nationale socialiste Gabriela Suter veut changer cela: «Les derniers jours ont montré que la responsabilité individuelle ne fonctionne manifestement pas chez de nombreux automobilistes. C'est pourquoi il faut rendre les pneus d'hiver obligatoires». Il est «non seulement dangereux pour soi-même de rouler avec des pneus inadaptés à l'hiver, mais c'est aussi irresponsable vis-à-vis des autres usagers de la route.»

L'Argovienne propose d'inscrire dans la loi l'obligation de rouler avec des pneus d'hiver de novembre à fin février. Il s'agit d'une solution pragmatique et facile à mettre en œuvre. La politicienne prépare une intervention en ce sens au Conseil national.

« Il se peut qu'en octobre, il y ait déjà de la neige sur les routes de montagne, mais que sur le Plateau, les pneus d'été puissent encore être utilisés sans problème Benjamin Giezendanner, conseiller national UDC »

Ce n'est pas la première fois que l'on réclame l'obligation de rouler avec des pneus d'hiver. Et pas seulement de la gauche: L'ancien conseiller national de l'Union démocratique du centre (UDC) Walter Wobmann avait demandé la même chose en 2017 déjà, mais cela n'avait pas passé auprès du Conseil fédéral.

Benjamin Giezendanner s'oppose à une «mise sous tutelle»

L'ancien conseiller national UDC Ulrich Giezendanner avait alors soutenu l'intervention. Son fils Benjamin Giezendanner, conseiller national UDC et entrepreneur dans le domaine des transports, n'a en revanche que faire d'une obligation. Il mise sur la «responsabilité individuelle plutôt que sur la mise sous tutelle». Selon lui, la topographie de la Suisse est trop différente pour une obligation générale de pneus d'hiver. «Il se peut qu'en octobre, il y ait déjà de la neige sur les routes de montagne, mais que sur le Plateau, les pneus d'été puissent encore être utilisés sans problème.»

Reste que les automobilistes ayant eu un accident ces derniers jours avec des pneus d'été vont devoir passer à la caisse. Car celui qui provoque un accident sur la neige avec des pneus d'été n'est pas seulement dénoncé, il est également puni par un recours d'assurance. Et il n'est même pas nécessaire d'en arriver au crash: celui qui ne peut plus contrôler sa voiture à cause de ses pneus d'été et qui entrave la circulation est également sanctionné et dénoncé.

Mais les pneus d'hiver ne suffisent pas toujours. Celui qui circule avec des pneus ayant un profil inférieur à 1,6 millimètre et qui est contrôlé, paie une amende de 100 francs. «C'est là qu'il faudrait agir», déclare Benjamin Giezendanner. «Un profil de seulement 1,6 millimètre est certes dans la fourchette autorisée, mais totalement inefficace.» Les experts recommandent d'ailleurs une profondeur de profil d'au moins 4 millimètres pour les pneus d'hiver.