Un mélange détonant de neige et d'éclairs a surpris certains Romands. Si ces orages intriguent, ils s'expliquent par un clash de températures entre air froid polaire et air chaud subtropical, comme le détaille Nicolas Borgognon, prévisionniste chez MeteoNews.

La neige a recouvert la Suisse romande, mais le long de la Riviera vaudoise, des habitants ont été surpris par les orages. Photo: Lucie Fehlbaum

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Un paysage enneigé zébré d'éclairs. La scène a surpris certains Romands, plutôt habitués aux orages du mois d'août et à la neige hivernale. Les deux en même temps, ça détonne. «J'ai cru que j'étais la seule à l'avoir vu, s'étonne une Vaudoise. Je me suis demandé si je ne rêvais pas.»

Pourtant, le phénomène des orages de neige existe, bien qu'il soit assez rare. Nicolas Borgognon, prévisionniste chez MeteoNews, explique leur formation.

L'air doux a chassé l'air froid

«Nous avons eu un front froid classique dans la nuit de mardi à mercredi, soit une masse d'air froid venue des régions polaires qui est arrivée sur la Suisse», explique le météorologue. Puis, une dépression secondaire s'est creusée en Irlande, est passée par la Bretagne, la Bourgogne. Son cœur a transité sur la Suisse jeudi. «En Suisse romande, l'air froid a été chassé par l'air doux», indique le spécialiste.

À lire aussi Eboulement devant un tunnel La route reliant Sierre à Zinal est impraticable

C'est ce clash de masses d'air qui a engendré les orages de neige. Nicolas Borgognon développe: «Les différences de températures sur de très courtes distances géographiques, accompagnées de beaucoup de vent, ont causé des coups de tonnerre.»

Orages du soir

Comme le souligne le prévisionniste, les habitants de la Riviera vaudoise sont ceux qui ont vu le plus d'éclairs. «Il faisait pratiquement dix degrés à cet endroit-là, mais 0 à Fribourg. Le contraste était fort.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Et si le phénomène s'est déroulé le soir, ce n'est pas par hasard. «Le redoux est passé durant la journée, et la dépression a poursuivi son chemin vers l'Europe du Sud-Est, rapporte Nicolas Borgognon. Gentiment, l'air froid a été de nouveau rabattu et des orages se sont créés sur la zone de contact entre air froid et sec et air doux et humide.»