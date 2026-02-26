Après 18 ans au Conseil national, Eric Nussbaumer (PS/BL) annonce son départ en avril. A 65 ans, l'ex-président du Conseil national se retire après un engagement notable en politique énergétique et européenne.

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller national Eric Nussbaumer (PS/BL) se retire de la politique nationale. Agé de 65 ans, ce spécialiste de la politique énergétique et des dossiers européens passera la main à la fin avril. Le socialiste aura siégé à Berne durant plus de 18 ans.

La signature des Bilatérales III par le Conseil fédéral, lundi, constitue le «parfait moment pour un départ», confie Eric Nussbaumer jeudi à Keystone-ATS. De plus, celui qui a présidé le Conseil national il y a deux ans, avait décidé, lors de sa dernière réélection en octobre 2023, qu'il s'agirait de sa dernière législature. Il avait alors obtenu le meilleur résultat des élus de son canton à la Chambre du peuple.

Remplacé par Miriam Locher

L'actuel président du Mouvement européen suisse est entré au Conseil national fin 2007. En 2013, il a brigué un siège au gouvernement de Bâle-Campagne, mais n'a pas été élu. En 2019, il a été candidat au Conseil des Etats, mais il a été devancé par l'écologiste Maja Graf.

La succession d'Eric Nussbaumer au Conseil national est déjà assurée. Députée au parlement de Bâle-Campagne, la socialiste Miriam Locher siégera bientôt à Berne. Agée de 43 ans, cette pédagogue était «vient-ensuite» de son parti aux dernières élections fédérales. Domiciliée à Münchenstein, elle enseigne dans une école enfantine et a présidé la section cantonale de son parti durant quatre ans.