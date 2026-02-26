DE
Le socialiste bâlois Eric Nussbaumer va quitter Berne après 18 ans au Conseil national

Après 18 ans au Conseil national, Eric Nussbaumer (PS/BL) annonce son départ en avril. A 65 ans, l'ex-président du Conseil national se retire après un engagement notable en politique énergétique et européenne.
L'élu s'est illustré dans le dossier européen et la politique énergétique.
Le conseiller national Eric Nussbaumer (PS/BL) se retire de la politique nationale. Agé de 65 ans, ce spécialiste de la politique énergétique et des dossiers européens passera la main à la fin avril. Le socialiste aura siégé à Berne durant plus de 18 ans.

La signature des Bilatérales III par le Conseil fédéral, lundi, constitue le «parfait moment pour un départ», confie Eric Nussbaumer jeudi à Keystone-ATS. De plus, celui qui a présidé le Conseil national il y a deux ans, avait décidé, lors de sa dernière réélection en octobre 2023, qu'il s'agirait de sa dernière législature. Il avait alors obtenu le meilleur résultat des élus de son canton à la Chambre du peuple.

Remplacé par Miriam Locher

L'actuel président du Mouvement européen suisse est entré au Conseil national fin 2007. En 2013, il a brigué un siège au gouvernement de Bâle-Campagne, mais n'a pas été élu. En 2019, il a été candidat au Conseil des Etats, mais il a été devancé par l'écologiste Maja Graf.

La succession d'Eric Nussbaumer au Conseil national est déjà assurée. Députée au parlement de Bâle-Campagne, la socialiste Miriam Locher siégera bientôt à Berne. Agée de 43 ans, cette pédagogue était «vient-ensuite» de son parti aux dernières élections fédérales. Domiciliée à Münchenstein, elle enseigne dans une école enfantine et a présidé la section cantonale de son parti durant quatre ans.

