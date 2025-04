Le canton du Jura envisage de soutenir ses vignerons et brasseurs locaux. Une motion propose d'obliger les établissements à patente à offrir au moins une bière et un vin régionaux, face aux difficultés financières du secteur.

Appel à soutenir la consommation de bières et de vins jurassiens

Appel à soutenir la consommation de bières et de vins jurassiens

Une motion a été déposée dans le Jura afin de soutenir les bières et vins locaux. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton du Jura devrait soutenir les vignerons et les brasseurs régionaux. La députée verte Pauline Godat demande au Gouvernement d'introduire un article dans la loi sur les auberges stipulant que les établissements soumis à patente proposent au moins une bière et un vin de la région sur leur carte.

Dans sa motion récemment déposée, l'élue souligne que nombre de ces artisans sont en difficulté financière. En cause notamment, une augmentation des coûts de production, une difficulté à placer les produits dans les restaurants ou une méconnaissance de l'offre en bières et vins régionaux.

Un chiffre d'affaires de 8 millions

Pauline Godat estime qu'un soutien plus conséquent est nécessaire pour aider ce secteur économique. A l'appui de sa motion, la députée relève que cette branche valorise un savoir-faire jurassien. Par local, elle entend un produit comprenant au minimum 75% d’ingrédients issus du canton du Jura, hormis l'eau.

Le secteur de la bière et du vin de production jurassienne compte une dizaine de vignerons et d’une quinzaine de brasseries. Cela représente 45 postes équivalents plein temps (EPT) et un chiffre d'affaires de quelque 8 millions de francs, dont la moitié est dépensée dans le canton.

La motion propose de s'inspirer de la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons qui prévoit une obligation de proposer du vin vaudois dès lors que l’on obtient une licence avec débit d’alcool.