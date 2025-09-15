Un randonneur suisse de 58 ans a perdu la vie dans la Léventine, au Tessin. Son corps a été retrouvé samedi à 2914 mètres d'altitude, après une chute mortelle d'environ 60 mètres près du Pizzo Centrale, au-dessus d'Airolo.

Un randonneur perd la vie au-dessus d'Airolo au Tessin

Pylônes électriques de la centrale hydroélectrique de Lucendro à Airolo, le 1er novembre 2024. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Un randonneur de 58 ans a perdu la vie vendredi dans la Léventine, au Tessin. Selon une première reconstitution des faits, il a fait une chute d'une soixantaine de mètres. Son corps a été retrouvé samedi dans une zone difficile d'accès, à 2914 mètres d'altitude.

L'alerte a été lancée vendredi vers 21h00, lorsque l'homme n'est pas rentré, a indiqué lundi la police cantonale tessinoise. Un dispositif a alors été mis en place pour retrouver ce Suisse, domicilié dans le canton de Zoug. Les recherches se sont concentrées sur la région du Pizzo Centrale, le plus haut sommet du massif du Gothard, situé au-dessus d'Airolo.

Le corps du malheureux a été retrouvé samedi vers 11h00. Les opérations de récupération ont été compliquées par le mauvais temps et la situation du lieu de l'accident. L'enquête devra déterminer les raisons de la chute du Zougois.