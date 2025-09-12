DE
Dans l'Oberland bernois
Une alpiniste victime d'une chute mortelle

Une alpiniste allemande de 29 ans est décédée mercredi matin lors d'une randonnée près de la cabane de Dossen à Innertkirchen (BE). Sa compagne, indemne, a été évacuée par hélicoptère.
Publié: 12:25 heures
UN hélicoptère de la Rega est intervenu.
ATS Agence télégraphique suisse

Une alpiniste a chuté mercredi matin lors d'une randonnée alpine près de la cabane de Dossen, sur la commune d'Innertkirchen (BE). Indemne, l'alpiniste qui l'accompagnait a été évacuée en hélicoptère.

L'alarme a été donnée mercredi à 8h50, précise vendredi la police cantonale bernoise dans un communiqué. Selon les premiers éléments, les deux femmes descendaient en direction d'Urbachtal. L'une d'entre elles a fait une chute de plusieurs mètres pour des raisons qui restent à déterminer.

Les secours dépêchés sur place n'ont pu que constater le décès de l'alpiniste, une Allemande âgée de 29 ans. Outre différents services de la police cantonale, l'intervention a mobilisé le care team du canton de Berne, un hélicoptère de la Rega ainsi qu'un spécialiste du Secours alpin suisse. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public régional de l'Oberland bernois afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

