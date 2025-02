Un deal de drogue dégénère en meurtre dans la commune zurichoise de Oetwil am See

Un deal de drogue dégénère en meurtre dans la commune zurichoise de Oetwil am See

1/8 La mère de la victime montre une photo de son fils, William P., à Blick. Photo: Ralph Donghi

Ralph Donghi et Qendresa Llugiqi

Les couteaux sont des compagnons de baston très appréciés en Suisse. En 2023, 53 homicides ont été perpétrés et dans 25 cas, une arme tranchante ou une arme blanche a été utilisée.

L'un de ces cas a eu lieu une année auparavant, le 1er octobre 2022, dans un appartement d'Oetwil am See, dans le canton de Zurich. Quatre jeunes hommes, âgés de 17 à 24 ans, se sont rencontrés pour vendre et acheter de la drogue. La fin de cette soirée fut tragique: William P.*, jeune homme de 17 ans d'origine portugaise, n'est pas sorti vivant de l'appartement.

« William me manque plus que tout, à chaque seconde Jesulaine P., la mère du jeune William P. »

L'auteur présumé, Damian T.** (22 ans aujourd'hui), comparaît à partir de lundi devant le tribunal de district de Meilen (ZH). Il est notamment accusé d'homicide volontaire et de tentative d'homicide.

La mère de la victime se confie

Jesulaine P.*, la mère du jeune William P., a bien voulu répondre à nos questions, chez elle dans le canton de Zurich. «William me manque plus que tout, à chaque seconde». Elle montre sur son téléphone portable une photo de son fils qu'elle nous a autorisé à publier.

Amicalement, mais fermement, la femme vêtue de noir dit: «Je ne veux rien dire sur l'acte avant le procès». Elle ne veut surtout pas l'influencer.

Une histoire de cannabis

L'acte d'accusation, que nous avons pu nous procurer, montre comment cette tragédie s'est déroulée. Damian T. voulait vendre ce soir-là dans son appartement un demi-kilo de marijuana pour environ 4500 francs. L'acheteur, Hasan B.**, est arrivé peu après 23 heures en compagnie de William P.. Avec le fournisseur de Damian T., les trois jeunes hommes voulaient consommer le produit à titre d'essai dans la cuisine.

Soudain, l'acheteur Hasan B. aurait pointé un pistolet à grenaille Softair contre Damian T. et son fournisseur. Il aurait exigé de lui remettre la marijuana ainsi que d'autres objets de valeur. Selon l'accusation, il «a laissé entrevoir, du moins en substance, qu'il ferait sinon usage de la violence».

Dispute meurtrière

Selon le parquet, William P. s'est alors saisi d'un couteau de chasse qu'il a trouvé dans l'appartement. Mais son compagnon Hasan B. a ensuite été attaqué par le fournisseur. Celui-ci a tenté de prendre le pistolet et William s'est interposé. C'est à ce moment-là que Damian T. lui aurait arraché le couteau des mains.

La situation a alors complètement dégénéré. Selon l'accusation, «une violente dispute s'est engagée entre les quatre participants, au cours de laquelle ils ont tous été blessés, pour la plupart grièvement, voire mortellement». Damian T. savait que son intervention pouvait blesser des personnes, selon l'accusation. «Il a tout de même voulu participer à l'altercation brutale».

Dix ans de prison

On apprend également que Damian T. n'a pas seulement poignardé William P. avec ce couteau de chasse, mais qu'il s'en est également servi contre son ami Hasan B.. Tous deux ont réussi à s'enfuir, mais ils ne sont pas allés bien loin: William P. s'est effondré derrière la maison, Hasan B. à la gare routière, toute proche.

Sur Internet, l'accusé Damian T., aujourd'hui âgé de 22 ans, se présente adossé à une Mercedes blanche, les jambes écartées. Il porte une casquette de baseball, tire sur une cigarette et a un bras appuyé sur une jambe. Ses parents n'ont pas souhaité s'exprimer avant le procès.

Son avocat, Christian Habegger critique la procédure qu'il juge «unilatérale au détriment» de son client. «Nous avons affaire à un vol à main armée contre Damian T. et son collègue». Hasan B. William P. les auraient menacés et blessés «avec un pistolet et un couteau de chasse sous la main». Damian T. et le livreur se seraient défendus «en état de légitime défense manifeste face à une situation mettant immédiatement leur vie en danger.»

Le ministère public requiert notamment une peine de dix ans de prison pour Damian T. La présomption d'innocence s'applique. Hasan B. devra également répondre à partir de lundi devant le tribunal, entre autres pour vol. Interrogé par Blick, son avocat n'a pas souhaité s'exprimer avant le début du procès. Hasan B. bénéficie lui aussi de la présomption d'innocence.

* Nom connu de la rédaction

** Nom d’emprunt