Le prix des licences décolle
Microsoft accusé par la Comco de facturer les Suisses à outrance

Microsoft sous le regard de la Comco: le géant américain doit expliquer les hausses de prix de ses licences en Suisse. Le régulateur soupçonne des restrictions de concurrence et analyse un éventuel abus de position dominante.
Publié: 09:20 heures
La Comco a lancé une enquête préalable sur les prix pratiqués en Suisse par le géant américain de la tech Microsoft, dont les licences ont connu récemment de «nombreuses augmentations». Le régulateur soupçonne d'éventuelles restrictions illicites de la concurrence.

Des dénonciations sont parvenues à la Commission de la concurrence (Comco) , suite aux «très fortes» hausses des prix des licences, notamment celles de la suite bureautique Microsoft 365, utilisées massivement par les entreprises, précise jeudi le gendarme de la concurrence. Les administrations publiques et des entités publiques et parapubliques recourent également à ces logiciels.

«Nous devons désormais déterminer si Microsoft occupe réellement une position dominante sur le marché», a déclaré Patrik Ducrey, directeur de la Comco, à l'agence de presse AWP. Les raisons qui ont poussé Microsoft à augmenter les prix seront également analysées. «Si la marge a été augmentée sans amélioration des prestations, cela pourrait constituer un abus», a rappelé Patrik Ducrey. Microsoft devra répondre à un questionnaire sur ce sujet.

Hausse des prix pour l'IA

Dans une prise de position, un porte-parole du géant américain indique que «Microsoft s'engage à respecter la législation suisse en matière de concurrence et coopérera avec la Comco dans le cadre de son enquête préalable». D'autres questions, notamment au sujet du nombre et de la justification des hausses de prix, sont restées sans réponse.

Microsoft revendique globalement plus de 430 millions d'utilisateurs pour Microsoft 365. Début décembre, le mastodonte de Redmond a frappé les esprits en annonçant des hausses de tarifs pour sa suite bureautique qui entreront en vigueur en juillet 2026. L'offre Business Basic a ainsi augmenté d'un dollar par mois, à 7 dollars, ce qui représente un bond de presque 17%. La hausse la plus forte touche l'offre 365 F1, qui passe à 3 dollars de 2,25 dollars initialement, soit une tiers de plus. Selon la prestation choisie, les entreprises devront payer jusqu'à 13% de plus.

Microsoft a justifié ces augmentations par l'inclusion de son outil d'intelligence artificielle Copilot à la suite bureautique, mais également par l'ajout de nouvelles fonctionnalités de gestion de terminaux et de sécurité. La précédente hausse globale de prix remonte à mars 2022.

