Dernière mise à jour: il y a 56 minutes

Une grosse tempête approche, amenant avec elle de puissantes rafales et des orages, avertit MeteoSuisse. La tempête «Benjamin» s'accompagnera d'un front froid qui fera dégringoler les températures. Une alerte de niveau 3 est déclarée dès jeudi.

Luisa Gambaro Journaliste

Rafales puissantes, températures glaciales et forte pluie: une grosse tempête va s'abattre sur la Suisse ce jeudi 23 octobre, alerte MeteoSuisse, précisant qu'un avertissement de niveau 3 est déclaré dès cette nuit. «Les rafales pourraient aller de 90 à 110 km/h en Plaine et jusqu'à 130 km/h en montagne, surtout sur le nord des Alpes en Suisse», explique Josué Gehring, météorologue chez MeteoSuisse.

Pendant que le vent balayera la Suisse, de fortes pluies s'abattront sur certaines régions en particulier. «Les précipitations seront régionalement abondantes dans le Jura vaudois, dans le bas-Valais et le Chablais», précise Josué Gehring.

Un froid glacial

Pour ne rien arranger, le passage d'un front froid fera chuter la température de 10°C en 24 heures et cette «atmosphère perturbée et fraîche» durera tout le weekend. «La limite de neige va descendre d'abord vers les 1500 mètres d'ici vendredi, même un peu plus bas pour le weekend et le début de la semaine prochaine.» Les rafales diminueront, mais le vent soufflera toujours, accompagné de précipitations.

La tempête «Benjamin» est due à une dépression atlantique, amenant avec elle de fortes précipitations et de puissantes rafales sur le nord de l'Europe centrale. Un véritable cas d'école, d'après MeteoSuisse, car cette dépression se forme de manière «très rapide et très intense, typique de la saison automnale et de ces dépressions atlantiques», détaille Josué Gehring. Chez nos voisins, Météo France s'attend à de gros cumuls de pluie dans les Alpes du Nord de la France.