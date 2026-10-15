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Nuages et pluies à venir
Profitez du soleil, une «goutte froide» va balayer la Suisse ce week-end

Après un début d'automne exceptionnellement sec et ensoleillé, une masse d'air froid en altitude pourrait balayer la Suisse et apporter d'importantes pluies ces prochains jours.
Publié: il y a 10 minutes
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Après un début d'automne exceptionnellement sec, la météo va radicalement changer en Suisse.
Photo: Switzerland Tourism / Andre Meier
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Mathilde JaccardJournaliste Blick

Profitez des derniers rayons de soleil de jeudi. Les conditions anticycloniques qui ont prévalu jusqu'à présent en Suisse vont céder la place à une nette dégradation. Selon les analyses publiées par MétéoSuisse ce 14 octobre, une «goutte froide» est en formation au-dessus du nord de la France. Ce phénomène météorologique, caractérisé par une poche d'air froid emprisonnée en altitude, va influencer la météo sur l'ouest de l'Europe ce week-end et au début de la semaine prochaine.

Avant ce virage automnal, les journées de jeudi et vendredi conserveront une température encore clémente sous l'effet d'une dorsale anticyclonique. Les températures resteront supérieures aux normales avec un ciel globalement dégagé.

Seul élément perturbateur: une couche de stratus ou de brouillard de basse altitude devrait se former durant les nuits et la matinée au nord des Alpes. Ces épisodes de grisaille matinale, peu fréquents cet automne en raison de la sécheresse record, vont se généraliser momentanément.

Incertitudes sur l'intensité des pluies

L'évolution pour le week-end confirme le retour du couvert nuageux et des précipitations, mais la trajectoire exacte de la «goutte froide» suscite de vives incertitudes chez les prévisionnistes. Le modèle de MétéoSuisse présente plusieurs scénarios. La rencontre entre l'air froid d'altitude et l'énergie thermique encore accumulée dans le bassin méditerranéen risque de provoquer d'importantes accumulations d'eau.

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Si le flux de sud-ouest se renforce comme le prévoient certains scénarios, le Tessin, le Haut-Valais et les régions côtières italiennes subiront de forts cumuls par blocage orographique. A l'inverse, si le cœur de la dépression se positionne davantage au nord-ouest de la France, les pluies les plus soutenues glisseront le long de l'arc jurassien et de la région lémanique. Les prévisions vont s'affiner d'ici samedi pour préciser l'impact exact sur le pays.

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