La sécheresse frappe de plein fouet l'agriculture suisse

La sécheresse de septembre frappe les agriculteurs suisses. A Villarlod (FR), Bertrand Perritaz déplore des vêlages difficiles et des veaux plus petits. La production de Gruyère a aussi chuté de 13% cet été.

ATS Agence télégraphique suisse

La sécheresse persistante en septembre a durement touché les animaux d'élevage en Suisse. Le bétail souffre du manque de fourrage et de la chaleur, témoignent plusieurs acteurs du monde agricole, qui tire lui aussi la langue. «Nos vaches allaitantes ont eu pas mal de problèmes au niveau des vêlages», souligne Bertrand Perritaz, agriculteur à Villarlod (FR) interrogé par Keystone-ATS. Une des conséquences: les veaux sont plus petits.

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Virginia Markus, fondatrice de l'association et du sanctuaire Co&xister confirme: «Pour les animaux dits de rente comme les bovins et les moutons, la sécheresse et les grandes chaleurs sont très mal vécues. Ces animaux sont en stress thermique à partir de 20 degrés.» «Ce sont toujours les animaux qui sont victimes dans ce système», soutient-elle.

D'autres secteurs sont aussi affectés. La production de Gruyère a baissé d'environ 13% en juillet et août. Dans les vignobles, la quantité de raisin a fortement diminué pour certains cépages, avec des récoltes réduites de moitié.