Après le passage d'un front froid sur la Suisse la semaine dernière, ce mardi signe le retour des températures estivales et un ciel légèrement nuageux. Mais dès vendredi, on prévoit à nouveau des journées de chaleur avec des températures atteignant 30 degrés.

La fin de l'été record n'est pas en vue: il repart de plus belle

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En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Les orages violents de vendredi ont causé des dégâts importants en Suisse, perforant toitures et pare-brise. Après les dernières averses de lundi, le beau temps revient dès ce mardi avec des températures proches de 25 degrés.

D'après «Meteo News», aucune pluie notable n'est attendue cette semaine, sauf en montagne. Des journées caniculaires dépassant les 30 degrés sont prévues dès vendredi, sans atteindre les vagues de chaleur estivales.

Les températures de septembre pourraient battre des records, malgré des journées plus courtes limitant l'intensité de la chaleur. L'automne astronomique commencera officiellement le 23 septembre.

Wiebke Köhne

Les violents orages de vendredi dernier ont laissé d'importants dégâts dans plusieurs régions de Suisse. Grêlons géants, pluies diluviennes et violentes rafales de vent ont notamment perforé des façades et des toitures, tout en brisant les pare-brise de nombreuses voitures. Mais ce front froid est reparti aussi vite qu'il était arrivé. Après les dernières averses locales ce lundi, l'automne météorologique s'ouvre ce mardi sous un grand soleil, avec des températures atteignant déjà environ 25 degrés.

Selon Klaus Marquardt de «Meteo News», nous nous dirigeons actuellement vers une nouvelle période de temps sec prolongée. «Cette semaine, il ne faut en principe s'attendre à aucune pluie ni à aucun orage», explique le météorologue. Des précipitations isolées pourraient survenir, mais seulement en montagne. Néanmoins, l'ensoleillement sera encore légèrement altéré en début de semaine: mercredi notamment, de vastes nappes de nuages élevés envahiront le ciel.

Le retour des journées caniculaires

A partir de jeudi, les températures remonteront alors progressivement, réinstallant un temps estival. Vendredi ainsi que tout au long du week-end, on prévoit localement des journées caniculaires avec des températures supérieures à 30 degrés. Klaus Marquardt ne parlerait toutefois pas encore d’une vague de chaleur telle que nous en avons connu plusieurs entre juin et août.

«Même si l’on mesure des pointes à 30 degrés, la moyenne journalière sera nettement plus basse que lors des mois précédents», explique-t-il. Cela s’explique par le fait que le soleil se lève désormais plus tard et se couche plus tôt. «En septembre, la chaleur ne semble plus aussi intense, car elle ne dure pas toute la journée», explique l’expert.

Cela rend également très improbables de nouvelles nuits tropicales en plaine. Ce n’est que sur les versants, comme à Saint-Gall ou à Vevey (VD), que des nuits tropicales pourraient éventuellement se reproduire.

Dans ce contexte, les adeptes de l'automne devront donc s'armer de patience – après tout, l’automne astronomique ne commence officiellement cette année que le 23 septembre. Les modèles de «Meteo News» indiquent des prévisions de températures pour septembre qui pourraient parfois battre des records, et on ne connaît pas encore la date à laquelle le prochain front froid arrivera. Une chose est sûre: cet été record s'obstine à perdurer.