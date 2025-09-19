DE
Forte chaleur en altitude
Températures record pour un mois de septembre… avant la dégringolade

La Suisse a connu des températures exceptionnelles en altitude ce vendredi. MétéoSuisse rapporte des records sur le Pilate (23,9°C), à Zermatt (28,8°C) et à Davos (26,1°C), causés par une haute pression et de l'air chaud subtropical.
Publié: il y a 56 minutes
Il a fait exceptionnellement chaud ce vendredi en altitude.
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER
Vendredi, des températures record pour le mois de septembre ont été mesurées en altitude en Suisse. Elles ont subi l'influence d'une haute pression et d'air chaud provenant de régions subtropicales, dirigé vers l'espace alpin.

Ces deux facteurs étaient quasiment à leur apogée vendredi, a écrit MétéoSuisse sur son blog. C'est la raison pour laquelle des températures exceptionnellement élevées, voire record pour le mois de septembre, ont été enregistrées, en particulier à moyenne altitude.

Selon MétéoSuisse, il n'a pas seulement fait exceptionnellement chaud pendant la journée, mais aussi pendant la nuit. Un nouveau record pour un mois de septembre a été atteint sur le Pilate avec 23,9 degrés. Sur le Säntis, un minimum de 11,4 degrés a été mesuré depuis minuit - la température minimale n'avait encore jamais été aussi élevée en septembre. La température maximale a atteint un record de 19,8 degrés pour le mois. Des records pour un mois de septembre ont également été battus à Zermatt (VS) avec 28,8 degrés et à Davos (GR) avec 26,1 degrés.

Changement de décor

Selon les données de MétéoSuisse, il a certes fait chaud pendant la journée à basse altitude sur le Plateau, avec 25 à 28 degrés pour la saison, mais cela n'a clairement pas suffi pour atteindre des valeurs proches des records, qui dépassent nettement les 30 degrés pour la plupart des régions du Plateau.

Une chute des températures est prévue pour la semaine prochaine. Sur le Plateau au nord des Alpes, il devrait encore faire entre 10 et 14 degrés, alors que la normale serait de 19 à 22 degrés à la mi-septembre.

