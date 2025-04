La plus haute tour en bois de Suisse est en construction à Winterthour (ZH). Elle fera 100 mètres de haut, avec imposante terrasse qui ne sera plus accessible au public. Les autorités réagissent.

La plus haute tour en bois de Suisse créé la polémique

1/5 La tour en bois de Winterthour devrait atteindre 100 mètres de haut. Photo: Ina Invest

Patrik Berger

Les échafaudages de la prestigieuse tour en bois baptisée «Rocket» sont visibles de loin à Winterthour. Ils montrent de manière vertigineuse la construction à venir sur le site historique de Sulzer, juste derrière la gare: un immeuble d'habitation de 100 mètres de haut avec 200 appartements à louer.

Environ 600 personnes devraient y habiter à partir de fin 2028. Le coût de la construction s'élève à 163 millions de francs. Selon le «Landbote», ce sera le plus grand bâtiment hybride en bois en construction en Suisse, puisque le bois est le matériau principal qui soutient la structure du bâtiment. Le projet a obtenu le permis de construire.

Cependant, le projet suscite des tensions, notamment à propos de la terrasse. Les maîtres d’ouvrage de l’entreprise zougoise Cham Properties devront procéder à des ajustements importants. Initialement, la terrasse du 32e étage, avec une vue panoramique sur Winterthour et ses 120'000 habitants, devait être accessible au public. Mais cela n’est plus le cas, selon la dernière version du permis de construire. Dorénavant, seuls les habitants de la tour pourront y accéder. En conséquence, l’espace public prévu pour des événements ne représente plus que 40% de la surface initialement prévue.

L’accès public à la terrasse: une exigence de la ville

Cette décision ne passe pas bien à Winterthour et les critiques estiment que la ville se plie aux pressions des investisseurs. Lors de l'acceptation du plan d'aménagement en 2015, le projet faisait référence à un «quartier ouvert» et à un «point de vue attractif» avec une «qualité de séjour élevée».

L’Office des permis de construire a désormais émis des réserves sur cette nouvelle version du projet. Selon lui, la terrasse publique ne joue plus qu'un rôle secondaire et être «adaptée pour être utilisée de différentes manières sur tout son pourtour». En d’autres termes: la situation doit être révisée pour répondre aux attentes.

Un simple self-check-in ne suffit pas

Les autorités ne sont pas non plus satisfaites de l'aménagement de l'hôtel au rez-de-chaussée. Selon le plan d'aménagement, une «utilisation orientée vers le public» est prescrite au rez-de-chaussée. Un simple système de self-check-in et une salle de petit-déjeuner avec un espace de co-working ne répondent pas à ces exigences, critiquent-elles. Elles recommandent l’ajout d’un bar ouvert au public, d’un hall d'entrée librement accessible ou d’un restaurant afin de revaloriser l’espace.