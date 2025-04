Genève: La nouvelle patinoire coutera plus cher que prévu

La patinoire du Trèfle-Blanc aura une capacité de 8500 spectateurs.

ATS Agence télégraphique suisse

À Genève, les coûts de réalisation de la patinoire du Trèfle-Blanc et les dépenses liées à l'aménagement des alentours de l'enceinte sportive ont été revus à la hausse. L'investissement total est estimé à 293 millions de francs.

Rien qu'en raison de la guerre en Ukraine, les prix des matériaux de construction ont augmenté de 16%, a souligné mercredi, devant les médias, le conseiller d'État Antonio Hodgers. Les travaux de la patinoire du Trèfle-Blanc doivent démarrer au début de l'année prochaine.

La nouvelle infrastructure pourra accueillir 8500 spectateurs. Elle comprendra une surface de glace principale, où se dérouleront les rencontres de hockey, et une surface annexe, située sous l'esplanade du bâtiment, qui permettra aux apprentis hockeyeurs de s'entraîner et au public et aux écoles de profiter des joies de la glisse.

Le montant initial prévu pour la construction de la seule patinoire était de 167 millions de francs, a rappelé Antonio Hodgers. Le Conseil d'État a transmis mercredi au Grand Conseil un projet de loi ouvrant un crédit supplémentaire de 5,35 millions de francs.