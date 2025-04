Mardi soir, le Lausanne HC a pris une belle leçon de réalisme face à Zurich lors de l'acte I de la finale (0-3). Pas de quoi rassurer le coach Geoff Ward, mais pas de quoi le faire paniquer non plus.

Geoff Ward a fait un constat clair: Lausanne a été dominé dans tous les domaines Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dans le couloir menant aux vestiaires, les journalistes ont dû patienter quelques minutes avant de voir le premier joueur du Lausanne HC pointer le bout de son nez pour passer par la case interview. Quelques minutes plus tôt, les Lions lémaniques avaient cédé l'avantage de la glace à leurs cousins germains. Et visiblement, Geoff Ward, coach du LHC, avait envie de parler à son équipe en vue de la suite de cette série.

Plus sur le sujet Avec vidéo finale 2025 Les trois étoiles de l'acte I Lausanne - Zurich: Denis Malgin a éclaboussé le match de sa classe

Après Gavin Bayreuther, Brendan Perlini ou encore Nathan Vouardoux, c'est le technicien qui est sorti pour mettre des mots sur cette défaite: «La raison de cette défaite? Elle est très simple. Zurich était nettement plus fort que nous». Le ton est posé et le constat irréfutable. Oui, lors de cet acte I, son équipe n'a pas tenu le rythme de ZSC Lions, plus frais et plus efficaces. «Ce n'était pas franchement difficile pour eux de gagner», a-t-il poursuivi.

Si son équipe a disputé trois matches de plus que son adversaire pour arriver en finale, Geoff Ward récuse catégoriquement cette excuse: «Si nous commençons à parler de fatigue en finale ou si nous ne sommes pas capables de puiser dans nos réserves, alors nous n'avons rien à faire là. Non, l'écart de matches entre eux et nous n'a rien à voir dans cette première rencontre perdue.»

Première ligne battue

Sur ce premier match, la première ligne lausannoise a souffert face à son homologue zurichoise. Les Malgin, Andrighetto et Balcers ont sans cesse mis la pression sur Suomela, Riat et Oksanen. Pourtant, Geoff Ward, qui avait l'avantage du dernier changement, n'a rien modifié tout au long de la soirée. Pourquoi? «J'ai mes raisons», a-t-il laconiquement remarqué. Probablement. Mais on est en droit de se demander s'il n'aurait pas dû s'ajuster en cours de match. «Non, je n'ai pas souhaité le faire.»

Au rayon des petites surprises, l'absence de Lauri Pajuniemi avait de quoi étonner. Le Finlandais était annoncé surnuméraire pour ce premier acte et c'est Brendan Perlini qui a pris sa place. Pourquoi ce choix? «Pajuniemi était blessé, a révélé Geoff Ward. C'est moi qui ai pris la décision de ne pas le faire jouer. Peut-être qu'il sera à disposition pour la rencontre de jeudi. Mais Brendan Perlini n'est pas la raison pour laquelle nous avons perdu ce soir.»

En une soirée, le LHC a donc perdu l'avantage de la glace acquis tout au long de la saison régulière. Cruel. On se souvient que l'an dernier, les sept matches de la finale entre Lausanne et Zurich avaient été remportés par l'équipe évoluant à domicile. Comment faire pour y parvenir? «Marquer plus qu'eux.» Aussi clair que la défaite de son équipe ce mardi soir. «Mais ce n'est pas un match à gagner absolument, enchaîne-t-il. Ce serait bien de jouer un bon match et une victoire nous aiderait, bien sûr. Mais je ne le vois pas comme un must win.»