Denis Malgin (No 62) a ouvert la marque pour Zurich. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Denis Malgin (Zurich)

Quel premier match réalisé par le No 62 des Zurich Lions! Le joueur de centre a été étincelant et a aidé son équipe à passer une soirée tranquille. C'est lui qui a permis à son équipe de virer en tête au terme d'une jolie action individuelle après une douzaine de minutes de jeu. Son solo n'a laissé aucune chance à la défense zurichoise et encore moins à Kevin Pasche, gardien du LHC.

Peu après, c'est lui qui s'est retrouvé à la préparation du 0-2 de Derek Grant en supériorité numérique. À 5 contre 5, le fantastique joueur de centre semblait avoir tout l'espace du monde pour opérer et c'est donc avec encore plus d'espace qu'il a pu totaliser une passe décisive sur le but du break pour son équipe. Et, plus généralement, Denis Malgin a fait montre d'une facilité déconcertante lors de ce premier match de la finale face à une défense vaudoise qui n'a pas trouvé de réponse.

⭐⭐ Simon Hrubec (Zurich)

Le gardien tchèque des ZSC Lions a montré une sérénité absolue durant 60 minutes. Il faut dire qu'il a bien été aidé par les attaquants lausannois qui ne l'ont que rarement mis hors de position durant ce premier acte de la finale. Mais lorsque le LHC est sorti de sa tanière, Simon Hrubec a été royal. Ce fut le cas peu avant la mi-match au moment où le score n'était que de 0-2.

Solide devant son filet, le dernier rempart n'a pas laissé les Lausannois y croire en bloquant tous les pucks. Quelques instant plus tard, Zurich inscrivait le 0-3 et la rencontre était pliée. Lors de l'ultime période, le gardien a pu montrer sa solidité lors de plusieurs périodes d'infériorité numérique durant lesquelles le Lausanne HC n'a pas montré grand-chose. Après ces 60 premières minutes de finale, les Vaudois ont une certitude: il faudra en faire bien plus pour battre le gardien des Lions zurichois.

⭐ Sven Andrighetto (Zurich)

La provocation après son but? Pas nécessaire. Mais hormis ce geste discutable sur son 0-3, Sven Andrighetto a été brillant lors de ce premier acte. Toujours juste dans ses choix de jeu et dans ses sorties de zone, le No 10 des ZSC Lions a sans cesse amené le danger en attaque pour son équipe. Sans être forcément flamboyant, il est tout de même parvenu à mettre son équipe sur les rails du succès.

C'est d'ailleurs peut-être le point le plus embarrassant après ce premier acte de la finale. Oui, Zurich s'est imposé, mais les Lions de la Limmat n'ont pas forcément eu besoin de leur fer de lance au sommet de son art pour ramener tranquillement le premier point à la maison. Cela n'empêche pas «Ghetto» d'avoir livré un match particulièrement solide malgré tout.

Le flop: Brendan Perlini (Lausanne)

Geoff Ward l'a avoué après le match: si Brendan Perlini était aligné, c'est car Lauri Pajuniemi est annoncé blessé au jour le jour (et ce même s'il était inscrit comme surnuméraire sur la feuille de match). Associé à Dominik Kahun et Théo Rochette, le Canadien n'a strictement rien apporté tant à 5 contre 5 que lors des supériorités numériques.