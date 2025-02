Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La plus grande association professionnelle de journalistes en Suisse, impressum, a nommé jeudi une nouvelle direction. Après 15 ans à la tête de l'organisation, Urs Thalmann va quitter ses fonctions à fin mars prochain. Il sera remplacé par les deux secrétaires centraux actuels, Etienne Coquoz et Michael Burkard, pour une codirection dès le 1er avril.

Urs Thalmann souhaite relever un nouveau défi professionnel en tant que directeur de Transparency International Suisse, indique impressum dans un communiqué. «J'ai une grande reconnaissance pour impressum. Travailler pour les journalistes suisses m'a offert un quotidien passionnant et varié, jalonné de défis exigeants», relève M. Thalmann, cité dans le communiqué, après 20 années au total de collaboration avec l'association.

«Urs Thalmann laisse une empreinte durable et unique sur notre association professionnelle comme peu d'autres l'ont fait. Il s'est distingué par son professionnalisme, son énergie inépuisable, sa maîtrise des langues et sa sensibilité pour la diversité culturelle et les exigences propres à notre pays, et en particulier à notre branche», remercient les coprésidentes d'impressum, Caroline Gebhard et Fabienne Sennhauser.

Etienne Coquoz et Michael Burkard, tous deux secrétaires centraux, ont été nommés par le comité central le 3 février dernier comme candidats, en duo, à la succession d'Urs Thalmann. Les deux juristes augmenteront chacun leur pourcentage de 10% pour assumer leurs nouvelles responsabilités, est-il précisé. Le comité central proposera à l'assemblée des délégués du 21 mars de valider ce choix.

Equipe complétée

«En faisant appel à des compétences déjà présentes au sein de l'équipe pour reprendre la direction, le secrétariat central bénéficie d'une certaine continuité, alors que le milieu du journalisme connaît une période très mouvementée», souligne la coprésidence.

«Avec cette nouvelle codirection, le comité central souhaite tenir compte des deux plus grandes régions linguistiques, mais aussi répartir au mieux l'importante charge de travail. Parallèlement, le secrétariat central prévoit de reconstituer légèrement ses capacités en personnel dans le domaine administratif après les mesures de réduction prises en 2022 et 2024, notamment», indique-t-elle encore.

Le mandat que la section impressum Vaud confie au secrétariat central pour la reprise de ses tâches administratives contribue de manière déterminante à la réouverture de ce poste. Le comité central profitera de ces importants changements au sein du secrétariat central, qui comptera six personnes à temps partiel, pour redéfinir les priorités, la stratégie et l'utilisation des ressources de l'association professionnelle, est-il aussi souligné.