Les employés des radios romandes auront droit à plus de vacances et à une meilleure compensation du travail de nuit, mais verront leurs salaires stagner. Impressum et les Radios régionales romandes (RRR) se sont mis d'accord sur une nouvelle CCT.

Les radios comme RTN, du groupe BNJ, sont comprises dans les Radios régionales romandes (image prétexte/archives). Photo: SANDRO CAMPARDO

ATS Agence télégraphique suisse

Le syndicat et les RRR ont actualisé la convention collective de travail du groupe qui date de 2008. Cette mise à jour s'imposait, indiquent les deux parties mardi dans un communiqué commun.

Les employés bénéficieront dès 2025 de cinq semaines de vacances, contre quatre auparavant. Les 50 ans et plus auront six semaines. Et le travail de nuit sera compensé à hauteur de 15% en temps de travail.

Les perspectives salariales, elles, se détériorent. Le barème des salaires minimaux a été rééchelonné sur 25 années au lieu de 15. Et l'indexation automatique annuelle passe de 2% à 1%. «L'impact sur l'évolution des salaires reste regrettable», écrit le directeur d'Impressum, Urs Thalmann. Le syndicat assure qu'il veillera à négocier l'indexation à la hausse si l'inflation devait dépasser ce seuil.