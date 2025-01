1/4 Activ-Fitness exploite près de 140 centres de fitness en Suisse. Photo: Keystone

Lino Schaeren

Migros n'a pas seulement l'ambition d'être en tête du commerce de détail, le géant orange est également en tête du secteur suisse de la santé. Le groupe Medbase, une filiale de Migros, est désormais le plus grand fournisseur de soins médicaux ambulatoires de base. Cabinets médicaux, centres dentaires, physiothérapie, pharmacies: ces dernières années, le détaillant a acquis de nombreuses surfaces via Medbase et engagé des centaines de millions de francs.

Avec Activ-Fitness, Migros possède en outre la plus grande chaîne de centres de fitness de Suisse, avec près de 140 sites. Pour Migros, cela présente des avantages: les centres de santé Medbase et les studios d'Activ-Fitness se trouvent souvent à proximité immédiate et collaborent étroitement, par exemple dans le domaine de la physiothérapie.

Des centaines d'employés concernés

Les employés de Medbase ont également profité de cette collaboration. Ils pouvaient jusqu'à présent s'entraîner gratuitement si l'un des Activ-Fitness se trouvait à proximité de leur lieu de travail et ainsi économiser jusqu'à 1400 francs par an. Toutefois, cet avantage est désormais terminé.

Dans un e-mail interne adressé aux collaborateurs, Medbase annonce une nouvelle réglementation: A partir de 2025, les employés pourront se procurer l'abonnement avec un rabais allant jusqu'à 600 francs. Ce qui veut dire, si l'on lit entre les lignes, c'est que des centaines d'employés devront désormais mettre la main au porte-monnaie s'ils veulent poursuivre leur entraînement.

Selon Medbase, c'est dix pour cent des quelque 4000 employés qui sont potentiellement concernés. Interrogée à ce sujet, la filiale de Migros justifie cette décision: l'objectif de la nouvelle réglementation est d'accorder un rabais attractif à tous les collaborateurs, indépendamment de leur lieu de travail ou de leur taux d'occupation. «Il y en a certainement qui profiteront moins de la nouvelle solution», admet le service de presse, qui tient à souligner: «La majorité des collaborateurs bénéficiera d'un rabais plus important qu'auparavant grâce à la réglementation unifiée».