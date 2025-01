Migros est-elle vraiment aussi bon marché qu'Aldi, Lidl et Denner?

1/4 Mario Irminger, patron de Migros, tiendra-t-il ses promesses de prix bas? Photo: Philippe Rossier

Ulrich Rotzinger

En octobre, le patron de Migros, Mario Irminger, a annoncé qu'il allait baisser le prix de 1000 produits quotidiens au «niveau discount». «Il n'y a définitivement plus aucune raison d'aller chez le discounter», avait-il déclaré, lors de la conférence de presse.

Une grande promesse faite à la clientèle! Car ces produits jouent un rôle important dans les achats de tous les jours. De plus, leur qualité ne doit pas être inférieure à celle d'Aldi et de Lidl. Chez Denner en particulier, car l'offensive des prix bas inclut la filiale de Migros.

Pour combien de produits Mario Irminger a-t-il déjà mis en œuvre sa promesse? Migros se situe-t-elle vraiment au même niveau que les autres enseignes? Et les prix bas stimulent-ils vraiment la demande, comme l'a affirmé la présidente de Migros, Ursula Nold, il y a quelques semaines?

Blick a voulu s'en assurer et a relevé pendant une journée les prix dans un grand magasin Migros zurichois, et les a comparés à ceux pratiqués dans les filiales urbaines de Denner, Aldi et Lidl.

Premier constat: Sur les 35 produits de consommation courante contrôlés, pratiquement aucun n'est plus cher que son équivalent chez le discounter (exception: les clémentines). Cela vaut aussi bien pour les marques issues des entreprises de l'industrie Migros que pour les produits de fabricants de marques internationales. Migros a donc tenu sa promesse. Mais depuis octobre, elle a réussi à se distinguer sur seulement 70 fruits, légumes et quelques autres produits avec des prix bas, comme le confirme la porte-parole de Migros, Estelle Hain. Fin janvier, ce sont déjà 500 produits du secteur alimentaire dont le prix devrait être réduit au niveau national.

Deuxième constat: Il faut chercher longtemps pour trouver l'un des produits à bas prix dans un grand magasin Migros. Des panneaux jaunes bien visibles doivent attirer l'attention sur ces changements de tarif, mais avec les petites étiquettes de prix sur les rayons, il n'est pas facile de les voir. La porte-parole de Migros affirme que la disponibilité, et donc la visibilité, augmenteront au cours des prochains mois. «Nous partons du principe que 1000 produits à bas prix seront disponibles dans le courant de l'année.» En attendant, les discounters se montrent tenaces: «chez nous, tous les prix sont bas, personne ne doit chercher», dit-on.

Troisième constat: Pour la clientèle, la comparaison des prix est parfois laborieuse. Ainsi, certains articles à bas prix se trouvent dans les rayons des discounters dans des emballages plus grands. Pour comparer, les clients doivent calculer au kilo ou aux 100 grammes. Concernant la diversité des labels, un œil affûté est nécessaire pour trouver un produit de qualité et d'origine équivalente.

Les ventes de produits à bas prix augmentent-elles vraiment?

Les produits à bas prix ne doivent pas seulement profiter à la clientèle, mais aussi au géant orange. Les baisses de prix stimulent-elles déjà la demande de fruits et légumes de 7%, comme l'a affirmé la présidente de Migros, il y a quelques semaines? Interrogée, Migros ne cite plus ce chiffre. «Les ventes se développent de manière supérieure à la moyenne», déclare la porte-parole Estelle Hain. Elle ne donne toutefois pas de chiffres concrets.

Jusqu'à présent, il a toujours été question de baisse de prix. Mais qu'en est-il lorsque les discounters renchérissent les articles à bas prix et que le niveau de prix n'est plus le même que celui de Migros?

«Avec la parité des prix, il s'agit toujours de proposer durablement un article comparable en termes de prestations au même prix qu'un concurrent dans le secteur du discount», explique Estelle Hain. «Si les prix augmentent, nous examinerons la situation individuellement et déciderons de notre action au cas par cas.» Si le discount baisse durablement les prix de ces articles, Migros en fera de même.

Dans la guerre des prix, Migros sera aidée par une augmentation de son pouvoir d'achat. «A partir de 2025, l'approvisionnement des fournisseurs intergroupes dans les domaines Food et Near/Non-Food sera progressivement centralisé», annonce Estelle Hain. Les avantages d'un achat commun de Migros, Denner, Migrolino et Migros online sont une présentation uniforme vis-à-vis des partenaires et des fournisseurs et une efficacité accrue. La priorité est l'achat en commun de marques étrangères internationales.