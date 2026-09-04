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Mortalité infantile
Une bien sombre tendance se confirme dans les hôpitaux suisses

En 2025, la Suisse a enregistré 274 décès de nourrissons et 363 mortinaissances, marquant une hausse respective de 5,5% et 9,7% par rapport à 2024, selon l'Office fédéral de la statistique.
Publié: il y a 11 minutes
Le nombre de décès de nourrissons et de mortinaissances a augmenté en Suisse en 2025. (image d'illustration)
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ATS Agence télégraphique suisse

En 2025, la Suisse a recensé 274 décès de nourrissons âgés de moins d’un an et 363 mortinaissances. La mortalité infantile et le nombre de mort-nés ont ainsi légèrement augmenté par rapport à l’année précédente.

Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés vendredi, le nombre de décès au cours de la première année de vie a augmenté de 5,5 %, passant de 259 à 274 cas. En ce qui concerne les mortinaissances, la hausse est de 9,7 %, passant de 331 à 363 cas.

Les données disponibles ne permettent pas de déterminer les causes de ces hausses, a indiqué l'OFS à Keystone-ATS. Parmi les facteurs susceptibles d'influencer cette évolution, on peut citer un âge avancé de la mère au moment de l'accouchement, ainsi que des risques pour la santé individuels ou certains comportements.

Les deux taux ont diminué depuis 1969

L'OFS souligne que la mortalité infantile et le nombre de mort-nés peuvent connaître de fortes fluctuations d'une année à l'autre. Cela ressort des données recueillies depuis 1969: les deux taux ont nettement diminué, malgré de légères hausses ponctuelles.

Des observations et analyses supplémentaires montreront si la hausse actuelle correspond à une fluctuation momentanée ou à une tendance à long terme. La mortalité infantile désigne les décès survenus au cours de la première année de vie. La mortinatalité est définie comme le décès d'un foetus après 22 semaines de grossesse ou lorsque le poids foetal dépasse 500 grammes.

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