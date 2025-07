1/6 André et Markelle Rösti se sont mariés à l'église réformée de Scherzligen. Photo: Ivan Aguirre

Raphael Rauch

Chez les Rösti, les cloches ont sonné pour un mariage en grande pompe! Le fils du conseiller fédéral Albert Rösti, de l'Union démocratique du centre (UDC), a épousé une Américaine: André et Markelle Rösti se sont dit «oui» ce week-end au bord du lac de Thoune. Ils s'étaient déjà mariés civilement le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre 2024, aux Etats-Unis. La cérémonie religieuse, elle, a eu lieu dans la petite église réformée de Scherzligen (BE), un lieu pittoresque célèbre pour ses fresques romanes.

Les deux tourtereaux se sont rencontrés pendant leurs études de doctorat en informatique à l'université californienne d'Irvine, et ce, par l'intermédiaire d'un ami commun. «Nous avons tous les deux commencé à étudier à l'université en Californie en septembre 2020. Ce n'était pas une période facile à cause de la pandémie», ont révélé les jeunes mariés à un journal étudiant. C’est lors d’un barbecue improvisé à Huntington Beach qu’ils font connaissance. «C’est là que j’ai rencontré André pour la première fois. On s’est tout de suite très bien entendus!», se souvient Markelle. Très vite, ils découvrent qu’ils suivent les mêmes cours. «On faisait nos devoirs ensemble, nos projets aussi, juste pour passer plus de temps l’un avec l’autre. Depuis, on ne se quitte plus.»

Ensemble, ils ont traversé les hauts et les bas d’un doctorat exigeant. «C'est formidable d'avoir à ses côtés quelqu'un qui comprend vraiment ce processus: le stress de la soumission des papiers ou les doutes qui surgissent toujours», a révélé André Rösti au journal étudiant. «Si l'un de nous a une échéance importante, l'autre l'aide – avec de la nourriture, du café et des encouragements.»

«Il est bien possible que nous retournions en Suisse»

Le doctorat en poche, les jeunes époux ont posé leurs valises dans le Colorado pour débuter leur carrière professionnelle. Mais avant cela, ils ont tenu à célébrer leur mariage en Suisse. Pour leur lune de miel, ils ont choisi Rovinj, en Croatie. «Après tous ces préparatifs, on avait surtout besoin de repos: piscine à l’hôtel, plage, détente», racontent-ils à Blick.

Albert Rösti représente un parti qui prêche le «Switzerland First». Pourquoi le couple a-t-il choisi les Etats-Unis comme lieu de vie? «Pour nos études, nous avons choisi la Californie principalement en raison du climat. Entre-temps, nous nous sommes installés dans le Colorado pour des raisons professionnelles. En hiver, il y fait certes aussi froid qu'en Suisse, mais le soleil y brille tout simplement plus souvent», explique le couple. «Nous ne savons pas encore où nous allons nous installer durablement. Il est tout à fait possible que nous revenions en Suisse pour quelques années. Dans le secteur de l'informatique, nous avons la chance que nos connaissances soient transférables au niveau international.»

«Les Américains ont tendance à être plus ouverts»

Le couple ne veut pas surestimer les différences culturelles entre la Suisse et les Etats-Unis. Markelle note cependant un contraste: «Par rapport aux Suisses, les Américains ont tendance à être plus ouverts. On le remarque par exemple à l'aéroport: à Kloten, chacun est plutôt dans son coin, alors qu'à l'aéroport de Los Angeles, il arrive que l'on ait une conversation spontanée avec la personne devant soi dans la file d'attente.» Lors du mariage, ces différences étaient visibles: «Sur la piste de danse, les invités suisses ont eu besoin de se forcer un peu plus pour danser avec autant d'entrain que les Américains.»