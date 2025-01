1/6 La Confédération a enfin trouvé un locataire pour l'immeuble vide de la Junkerngasse 54. Photo: Pascal Tischhauser

Céline Zahno

Pendant des siècles, la maison de la Junkerngasse 54 à Berne est restée vide. Depuis 1934, elle est la propriété de la Confédération, avec la maison Von Wattenwyl située juste en face. Cette dernière a toutefois été très utilisée – certains magistrats y ont également séjourné, comme l'ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard.

Alors que la noble maison Von Wattenwyl est connue pour être un lieu chargé d'histoire, la rumeur populaire bernoise veut que des fantômes hantent celui de la Junkerngasse. Elle est désormais connue pour son statut de «maison hantée».

Aucun employé de l'État ne voulait y emménager

Mais les histoires de fantômes devraient bientôt cesser de circuler. Car la Confédération a enfin trouvé un nouveau locataire! Blick a appris que la maison sera occupée à partir du 1er février.

En fait, l'office fédéral compétent cherchait un locataire au sein de l'administration fédérale. Mais personne n'en voulait. C'est pourquoi la Confédération a chargé la société Mössinger Immobilien de trouver un locataire. Cela a fonctionné, comme l'explique l'office fédéral compétent sur demande.

Même si les nouveaux habitants ne croient pas aux fantômes, le décompte mensuel devrait faire frémir même les locataires les plus courageux. Le loyer s'élève à 5200 francs par mois, auquel s'ajoutent 620 francs de charges.

Baignoire et garage

Toujours est-il que la maison fantôme ne sera plus vide et abandonnée. Pour 1,5 million de francs, la Confédération a transformé les pièces spartiates en un appartement luxueux, comme le montre l'annonce publique de logement. Au premier étage se trouve un atelier ou un bureau, au deuxième étage un espace ouvert pour cuisiner et manger et au troisième étage le salon.

Au dernier étage, il y a même de la place pour une baignoire. Et bien que l'immeuble se trouve juste à côté de la station de bus Rathaus, un garage sera aménagé au rez-de-chaussée – contrairement aux plans initiaux qui prévoyaient d'y abriter un magasin.

Le service archéologique du canton de Berne a en effet demandé qu'aucun sous-sol ne soit construit au milieu du patrimoine mondial de l'Unesco que constitue la vieille ville de Berne. La centrale technique devait donc être installée au rez-de-chaussée – ce qui aurait tellement réduit la surface prévue pour le magasin qu'ils ont finalement opté pour le garage.

Au cas où les histoires de fantômes seraient vraies et que les nouveaux habitants sont dérangés par des esprits errants: ceux-ci pourront peut-être trouver refuge juste en face, dans la maison Von Wattenwyl. Cette dernière est en effet actuellement vide, comme l'a rapporté le «Tages-Anzeiger». Pour l'instant, la maison est en cours de rénovation.