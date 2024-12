1/5 L'ancien restoroute du Walensee fait partie des Lost Places les plus connus de Suisse. Photo: Sven Thomann

Michael Hotz

De nombreuses villes suisses se sont parées de leurs plus beaux atours pour les fêtes de fin d'année: Partout, les grandes rues commerçantes scintillent grâce aux illuminations de Noël. Les visiteurs étrangers s'étonnent de l'apparente perfection de la Suisse. Tout est plutôt propre et bien rangé.

Mais il existe aussi des taches de honte dans notre pays: des bâtiments délabrés, vides depuis des années. Ces lieux dits perdus attirent toujours les curieux, à la recherche de photos Instagram spectaculaires ou du meilleur endroit pour des fêtes endiablées.

A lire aussi Bâtiments abandonnés Les cinq «Lost places» les plus insolites de Suisse

Blick présente quelques «Lost Places» suisses. A savoir qu'il est en principe interdit de pénétrer dans les bâtiments et que cela peut avoir des conséquences juridiques.

1 La malédiction des Bains thermaux de Lostorf (SO)

Depuis plus de 20 ans, l'ancien établissement thermal de Lostorf , dans la commune soleuroise du même nom, dépérit. Ouvert en 1974 en tant que station thermale, l'établissement a fait faillite 14 ans plus tard. Grâce à des fonds publics, les bains ont pu survivre encore quelques années, mais ils ont définitivement fermé en 2002, comme l'a rapporté la chaîne locale Radio 32.

Depuis, le bâtiment se morfond. Seules les chambres de l'ancien hôtel attenant ont été transformées en appartements en copropriété. Plusieurs tentatives de relance de la part du propriétaire Aqua-Spa-Resorts AG ont échoué, notamment en raison de la résistance des propriétaires par étage.

Les habitants croyants du canton de Soleure, profondément catholique, sont convaincus qu'une malédiction pèse sur les bains. Selon le journal du village, une statue de la Sainte Vierge se serait trouvée autrefois dans la chapelle située à proximité immédiate de la station thermale. Celle-ci est entrée en possession du Musée historique de Bâle par des voies sinueuses. «Tant que la Madone des bains de Lostorf n'est pas revenue, il n'y a plus de bénédiction sur les bains», a déclaré un jour un descendant de l'ancienne famille de l'hôtel.

2 Maison close en ruines à Hauenstein-Ifenthal (SO)

Le sex-club Bolero dans la commune soleuroise de Hauenstein-Ifenthal a une histoire mouvementée derrière lui. Autrefois, l'immeuble abritait le Motel Hauenstein, ouvert en 1963. Depuis le 7 septembre 2012, la maison close est définitivement fermée – après d'innombrables changements de propriétaires. Le coup de massue est tombé lors d'une froide soirée d'hiver, en 2001: à 6 heures du matin, un employé de 40 ans a été retrouvé nu et gelé sur le trottoir devant le Bolero par moins 3 degrés.

Cette ancienne maison close située dans le canton de Soleure est un lieu bizarre, vide depuis des années. Photo: Facebook

Après sa fermeture il y a douze ans, le Bolero est devenu une maison close en ruine – et a attiré de nombreux curieux de toute la Suisse. A l'intérieur, des jouets sexuels, des bouteilles d'alcool et des talons hauts jonchent le sol. La commune veut démolir le Bolero depuis des années. Elle dispose de l'autorisation correspondante depuis l'été 2023. Mais selon le «Oltner Tagblatt», le propriétaire actuel a d'autres projets. Ainsi, plusieurs maisons individuelles, un hall, un café-restaurant et des appartements devraient voir le jour.

3 L'hôtel de la secte à Seelisberg (UR)

Dans les années 70 et 80, le savant indien Maharishi Mahesh Yogi a formé son «gouvernement mondial à l'ère de l'illumination» sur le Seelisberg uranais. Après son départ soudain en 1983, l'édifice de la Belle Époque tomba en ruine. L'hôtel de la secte est resté vide pendant des années.

Mais aujourd'hui, l'hôtel Sonnenberg, classé monument historique, va se voir rajeunir. L'hôtel Kulm, situé à côté, sera également rénové. La société immobilière Halter investit 200 millions de francs - 130 appartements au total seront créés.

4 La maison fantôme à Sursee (LU)

Un véritable engouement s'est créé autour de la maison Sursee dans le canton de Lucerne. Certains prétendent qu'une malédiction pèse sur le bâtiment désaffecté. Photo: Google maps

La petite rue latérale concernée à Sursee (LU) est un quartier résidentiel idyllique et calme. Seule une maison sort du lot. Elle est vide depuis des années. Des buissons d'un mètre de haut bloquent la vue sur la façade ocre. On y voit des fenêtres brisées et des stores baissés dont la peinture s'écaille. Dans la maison elle-même, les murs sont couverts de graffitis.

Aucun habitant n'occupe la maison fantôme délabrée depuis longtemps. Mais à l'intérieur, on a l'impression que quelqu'un y vivait encore récemment. «Des photos d'époques révolues sont accrochées au mur et la vaisselle est encore là dans la cuisine», a déclaré en octobre une jeune femme de 19 ans à la «Luzerner Zeitung». Elle est déjà venue 20 fois dans la maison et est convaincue qu'une malédiction pèse sur la bâtisse. «Je connais quelqu'un qui y a volé quelque chose et qui s'est cassé le bras le même jour». Selon elle, la règle est simple: ne rien dérober dans la maison hantée.

5 Ancienne clinique pulmonaire sur le lac Majeur

2:01 Fantômes, junkies, satanistes: Cris nocturnes dans l'ex-sanatorium de Medoscio

Le sanatorium de Medoscio (TI) a été construit dans les années 1930. Une construction massive, fonctionnelle et avec l'esthétique du Bauhaus. On y compte quatre étages. Les 80 lits étaient à la disposition des enfants souffrant de consomption. Toutes les chambres des malades, exposées au sud et avec vue sur le lac, donnaient sur des terrasses ensoleillées. Au sous-sol se trouvaient les locaux techniques, la cuisine et la salle de repassage. Un deuxième bâtiment a été ajouté à la fin des années 1960.

Après la disparition de la tuberculose, la clinique pulmonaire est devenue une maison de soins pour les malades de toutes sortes. En 1991, elle a ensuite été transformée en maison de retraite, qui a cessé de fonctionner trois ans plus tard pour des raisons financières. Depuis, l'ex-sanatorium a changé plusieurs fois de propriétaire. Centre de bien-être, hôtel de luxe ou centre de désintoxication, tous les projets ont échoué jusqu'à présent.

Avec le délabrement, des vandales s'y sont installés. Les voisins ont entendu des cris dans la nuit et le tintement du verre brisé. Depuis, des histoires de fantômes concernant l'ex-sanatorium circulent à Medoscio. Deux élèves ont rapporté une apparition. Elles auraient vu une femme traverser les couloirs en courant. Puis l'esprit aurait soudainement disparu. Des satanistes auraient sévi, des junkies et des dealers y auraient distribué de la drogue.

6 Ancienne station thermale de luxe dans les Grisons

L'ancien hôtel de cure Tenigerbad dans le Val Sumvitg GR n'a connu qu'une courte période de prospérité. Ouvert en 1909, le complexe hôtelier a connu des déboires dès le début de la Première Guerre mondiale en 1914. En 1951, le vieux bâtiment a fermé ses portes pour toujours. L'entrepreneur allemand Ernst-Ludwig Schultz (1927-2015) a racheté l'hôtel et a fait construire des bâtiments en béton à côté dans les années 1970. Mais la renaissance n'a duré que de 1974 à 1977 et toutes les tentatives ultérieures d'attirer à nouveau des clients au Tenigerbad ont échoué.

L'hôtel fantôme des Grisons est désormais vide depuis près de 50 ans et n'est plus qu'une nouvelle ruine. La dégradation du bâtiment principal est déjà visible de l'extérieur. Le toit de la grande terrasse est rouillé, certains balcons en bois pendent de travers. A l'intérieur, les sols du bâtiment type Art nouveau sont pourris. Seuls les chaises longues en bois et les restes du moteur qui actionnait autrefois l'ascenseur de l'hôtel témoignent de l'ancien luxe des bains.

En 2023, un groupe d'investisseurs dirigé par Rolf Diefenbacher d'Eglisau (ZH) a repris le terrain et l'hôtel. Les nouveaux propriétaires veulent faire revivre l'ancienne station thermale comme lieu de vacances. Lors de leur première visite sur place, ils ont découvert dans l'ancien restaurant des menus datant des années 1970. Au menu: des plats de poisson, Piccata Milanese, avec un strudel aux pommes en dessert.

7 Restoroute au bord du Walensee

L'ancien restoroute du Walensee est vide depuis 20 ans. L'imposant bâtiment en béton, situé sur l'autoroute A3 près de Mühlehorn (GL), est aujourd'hui complètement démoli. Il ne semble pas avoir d'avenir.

L'ancien restoroute du Walensee fait partie des Lost Places les plus connus de Suisse. Photo: Sven Thomann

Il existait de nombreux projets pour le restoroute avec accès direct au lac: Un casino et un restaurant étaient prévus, une maison close ou des appartements avec vue sur le lac ont été discutés. Aucune de ces idées n'a pu être réalisée. Car le restoroute a un gros problème: on ne peut plus y accéder en voiture. La voie d'accès est fermée pour des raisons de sécurité car la bande pour se garer est trop courte. Le propriétaire laisse donc le restoroute se dégrader.

8 Grand Hôtel Locarno (TI)

Depuis 145 ans, le Grand Hôtel trône au-dessus de Locarno (TI). Des représentants de la conférence de paix y ont logé en 1925, puis d'innombrables stars mondiales du festival du film. Mais avec le temps, le bâtiment historique s'est délabré et, au lieu des touristes, seuls les fans d'épouvante se sont aventurés dans les ruines ces dernières années. Depuis 2005, le Grand Hôtel est abandonné. Mais un happy end se dessine: le groupe immobilier Artisa a commencé en 2022 la rénovation totale de l'auberge historique. Il devrait être prêt pour le festival du film de 2026.