DE
FR

Fribourg s'en sort bien
La vague de grippe continue de faiblir en Suisse

La grippe saisonnière recule en Suisse. Avec 17,25 cas pour 100'000 habitants la semaine dernière, l'activité grippale baisse de 12,4% selon l'OFSP. Fribourg affiche le plus faible taux en Romandie, à 8,65.
Publié: il y a 57 minutes
Les cas de grippe recule sur le territoire suisse.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La vague de grippe saisonnière continue de décroître en Suisse. L'activité grippale semble avoir dépassé son pic pour l'instant. La semaine dernière, 17,25 cas de grippe confirmés en laboratoire pour 100'000 habitants ont été signalés en Suisse et au Liechtenstein. Cela représente 12,4% de moins que la semaine précédente, selon la dernière évaluation publiée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Fribourg en tête

Le canton du Jura présente le taux d'incidence le plus élevé (42,76). Suivent Bâle-Ville (33,27) et Bâle-Campagne (28,54). Le taux de plus bas se trouve à Appenzell Rhodes-Intérieures (5,98). En Romandie, c'est le canton de Fribourg qui s'en sort le mieux, avec un taux d'incidence de 8,65.

Le pic de la vague de grippe a été atteint au cours de la première semaine de l'année, soit quatre semaines plus tôt qu'en 2025. De plus, la vague a été légèrement plus forte que l'année dernière: au cours de la semaine la plus intense, 3330 cas ont été enregistrés, contre 3114 l'hiver dernier.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus