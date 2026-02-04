La grippe saisonnière recule en Suisse. Avec 17,25 cas pour 100'000 habitants la semaine dernière, l'activité grippale baisse de 12,4% selon l'OFSP. Fribourg affiche le plus faible taux en Romandie, à 8,65.

La vague de grippe continue de faiblir en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

La vague de grippe saisonnière continue de décroître en Suisse. L'activité grippale semble avoir dépassé son pic pour l'instant. La semaine dernière, 17,25 cas de grippe confirmés en laboratoire pour 100'000 habitants ont été signalés en Suisse et au Liechtenstein. Cela représente 12,4% de moins que la semaine précédente, selon la dernière évaluation publiée par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Fribourg en tête

Le canton du Jura présente le taux d'incidence le plus élevé (42,76). Suivent Bâle-Ville (33,27) et Bâle-Campagne (28,54). Le taux de plus bas se trouve à Appenzell Rhodes-Intérieures (5,98). En Romandie, c'est le canton de Fribourg qui s'en sort le mieux, avec un taux d'incidence de 8,65.

Le pic de la vague de grippe a été atteint au cours de la première semaine de l'année, soit quatre semaines plus tôt qu'en 2025. De plus, la vague a été légèrement plus forte que l'année dernière: au cours de la semaine la plus intense, 3330 cas ont été enregistrés, contre 3114 l'hiver dernier.