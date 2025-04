Le secteur des produits pharmaceutiques représente plus de la moitié des exportations helvétiques vers les Etats-Unis (image d'illustration). Photo: GEORGIOS KEFALAS

ATS Agence télégraphique suisse

La politique douanière américaine impactera la conjoncture suisse, selon le Conseil fédéral. Il a indiqué mercredi s'attendre à un ralentissement de la croissance, mais pas à un effondrement de l'économie. Les estimations sont toutefois empreintes d'incertitude.

Les nouveaux droits de douane de 25% sur les produits en acier et en aluminium, ceux additionnels de 25% sur les voitures ainsi que celui additionnel de 10% sur les importations de presque tous les pays vers les Etats-Unis touchent aussi la Suisse. Ce bien que certains de ses biens en soient actuellement exclus, notamment la plupart des produits pharmaceutiques, ce qui représente plus de la moitié des exportations helvétiques vers les Etats-Unis.

Malgré le gel pendant 90 jours des droits de douane additionnels propres à chaque pays (+21% pour la Suisse), il faut prévoir des conséquences indirectes, dues à un ralentissement de la conjoncture mondiale et à la volatilité des marchés financiers et des taux de change, selon le gouvernement. Il s'attend à ce que la conjoncture suisse évolue moins favorablement que d'après les prévisions conjoncturelles du 18 mars. Celles-ci tablaient sur une croissance du PIB de 1,4% pour cette année. Les nouveaux droits de douane et ceux qui se profilent sont reconnus comme un motif justifiant le droit aux indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT). Cet instrument a montré son efficacité pour éviter les licenciements, note le Conseil fédéral.