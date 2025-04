1/4 Donald Trump annonce ses nouveaux droits de douane dans le jardin de la Maison Blanche. Photo: Keystone

Patrik Berger et Michael Hotz

La Suisse est au cœur de la guerre douanière déclenchée par Donald Trump. La Banque nationale suisse (BNS) est en première ligne pour faire face aux conséquences du chaos provoqué par le président américain. Au milieu de ça? Des épargnants suisses, dont les économies devraient bientôt rapporter moins. Blick fait le point.

Pourquoi les taux d'intérêt négatifs menacent-ils à nouveau?

La BNS ne cesse de baisser ses taux d'intérêt. En mars dernier, le taux directeur a été baissé de 25 points de base, il se situe donc actuellement à 0,25%. Ces baisses sont, pour certains, intervenues trop tôt. La BNS est aujourd'hui sous pression. Le franc n'a cessé de se renforcer face au dollar à cause de la politique douanière de Trump. Conséquences: l'économie d'exportation locale est affaiblie.

Dans ce cas, la BNS a souvent recours à l'achat de devises. En achetant du dollar, elle affaiblit le franc. Mais cette opération coûte cher. Selon la NZZ, la guerre commerciale aurait coûté 25 milliards de francs. De quoi contrarier le président américain, qui ne cesse d'attaquer les pays qui ont eu recours à de telles «manipulations monétaires».

Quelles sont les issues possibles pour les autorités monétaires suisses? Elles pourraient continuer à baisser les taux d'intérêt, car le taux d'inflation est très bas, à 0,3%. La BNS vise un taux d'inflation compris entre 0 et 2%. En réduisant encore le taux directeur, elle stimulerait l'économie locale, ce qui ferait augmenter le renchérissement. Si la pression sur le franc ne diminue pas dans les semaines à venir, les analystes de l'UBS s'attendent à une baisse du taux directeur actuel de 0,25%, à 0%. Les taux d'intérêt négatifs pointent le bout de leur nez.

Que peut encore rapporter l'épargne?

Les épargnants ont actuellement la vie dure. Il y a un an, ils bénéficiaient encore en moyenne de 0,8% d'intérêt pour leurs économies. Mais cette phase de hausse des taux d'intérêt n'a été que de courte durée. Fin janvier, les taux n'étaient plus que de 0,35%, selon une évaluation de Moneyland. Et la lumière au bout du tunnel n'est pas encore visible:«Il faut s'attendre à ce que les taux d'épargne baissent encore au cours de cette année», estimait alors Benjamin Manz, directeur du service de comparaison Moneyland.

Voici ce que vous gagnez actuellement avec votre épargne:

UBS 0,15%*

SGKB 0,1%

Raiffeisen 0,15%

Banque Cler 0,15%

Banque Migros 0,2%

ZKB 0,15%

ZUKB 0,2%

PostFinance 0,1%*

Yuh 0,1%

Neon 0,0%

Alpina 0,1%**



* jusqu'à 50'000 francs

** jusqu'à 125'000 francs

Quel avenir pour les taux d'intérêt?

La prochaine décision de la BNS sur le taux directeur est attendue le 19 juin. L'incertitude règne d'ici là. Le président, Martin Schlegel, suit l'exemple de son prédécesseur Thomas Jordan, et ne se laisse pas aller à des confidences. Pourtant, une chose est sûre: si la BNS baisse de 50 points de base en juin pour renforcer l'économie, nous aurons à nouveau des taux d'intérêt négatifs. La BNS les avait pourtant supprimés en septembre 2022, après huit ans de taux négatifs.

Les économistes estiment qu'il est possible que la BNS procède à une baisse d'urgence des taux d'intérêt avant la prochaine évaluation de la situation de la politique monétaire. La BNS a déjà eu recours à «l'option la plus radicale» par le passé en cas de forte appréciation du franc, rapportent les analystes d'UBS.