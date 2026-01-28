Un membre présumé de la 'Ndrangheta, la plus puissante mafia italienne, a été arrêté le 23 janvier près de Zurich. Il était recherché depuis janvier 2022 pour trafic de drogue international.

Un fugitif de la mafia calabraise a été arrêté en Suisse

Un fugitif de la mafia calabraise a été arrêté en Suisse

AFP Agence France-Presse

Un fugitif de la 'Ndrangheta, la puissante mafia calabraise, a été arrêté il y a cinq jours en Suisse, ont indiqué les autorités suisses mercredi. L'homme, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a été arrêté dans la commune de Wetzikon, à environ trente kilomètres de Zurich (nord), a indiqué à l'AFP la police de ce canton.

Il a été interpellé le 23 janvier sur la base d'un mandat d'arrêt italien, selon l'Office fédéral de la Justice (OFJ). «Il est depuis détenu en Suisse dans l'attente de son extradition. L'Italie a jusqu'au 10 février 2026 pour adresser une demande d'extradition formelle à la Suisse», a précisé l'OFJ à l'AFP.

Selon l'agence de presse suisse Keystone-ATS, l'homme était visé depuis janvier 2022 par un mandat d'arrêt émis par le parquet de Catanzaro, en Calabre. La Calabre, l'une des régions les plus pauvres de la péninsule, correspond à la pointe de la Botte italienne.

Trafic de drogue international

Son nom serait aussi apparu en mai 2022 dans une enquête pour soupçon de participation à un trafic de drogue international. La 'Ndrangheta, présente dans de nombreux pays, est la plus puissante et la plus riche mafia italienne, grâce notamment à sa mainmise sur le trafic de cocaïne en Europe.