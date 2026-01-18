DE
Contrairement à l'édition précédente
La Fête fédérale de lutte 2025 clôture ses comptes dans le vert

Après le déficit de Pratteln en 2022, la Fête fédérale de lutte à Mollis se termine sur un bilan positif. Les organisateurs ont pu récompenser 9000 bénévoles et atteindre un équilibre budgétaire.
La Fête fédérale de lutte a réuni plus de 500'000 spectateurs en août dernier à Mollis.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

A contrario de l'édition 2022 à Pratteln, la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS), qui a eu lieu fin août à Mollis (GL), a clôturé ses comptes avec un résultat positif. Selon les organisateurs, l'objectif d'un résultat équilibré a été atteint.

Le comité d'organisation n'a pas précisé le montant exact des bénéfices dans un communiqué publié vendredi. Cependant, les recettes élevées ont suffi à rémunérer les bénévoles à hauteur de 25 francs de l'heure au lieu des 8 francs prévus au budget.

Deux millions de bénéfice?

Selon le communiqué, 190 membres du comité d'organisation et environ 9000 bénévoles ont bénéficié de cette somme supplémentaire. Les bénévoles ont effectué au total 120'000 heures de travail. Si l'on multiplie ce chiffre par le montant supplémentaire versé, qui est de 17 francs, le bénéfice réel doit donc avoir dépassé la barre des deux millions.

Le budget de l'événement avait dû être augmenté de plusieurs millions, notamment en raison des exigences supplémentaires imposées par les autorités. Les organisateurs n'ont jamais révélé le montant exact du budget final.

Un demi-million de visiteurs

Pendant la manifestation, qui s'est déroulée du 29 au 31 août, ainsi que les jours précédents, le canton de Glaris a accueilli plus d'un demi-million de visiteurs sur le site de la fête. Cet événement sportif, qui a lieu tous les trois ans, s'est terminé par le triomphe d'Armon Orlik. Après deux jours de compétition, le Grison a été sacré roi de la lutte suisse.

Trois ans plus tôt, la «Fête fédérale» organisée à Pratteln (BL) s'était soldée par un déficit de 3,8 millions de francs. Ce n'est que grâce à la bienveillance des fournisseurs et des partenaires, ainsi qu'à des dons anonymes de particuliers, que toutes les factures ont pu être payées et qu'un résultat à l'équilibre a pu être officiellement annoncé.

