En octobre, plusieurs nouvelles ordonnances et lois entreront en vigueur en Suisse. Droit du bail plus transparent, nouvelle réglementation sur les frelons, accord avec l'Inde... Blick vous propose un tour d'horizon.

Loyer, vols, accord avec l'Inde: voici ce qui changera en octobre en Suisse

1/6 Le droit de bail deviendra plus transparent. Dans plusieurs cantons, un formulaire sera modifié à cet effet au 1er octobre. Photo: Shutterstock

Alexander Terwey

1 Transparence du droit de bail

Le droit du bail doit gagner en transparence. Le formulaire de communication du loyer initial sera ainsi élargi. Il faudra désormais y inscrire, pour le loyer précédent, les dernières valeurs en vigueur du taux d’intérêt de référence ainsi que de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC), précise le Conseil fédéral. Les locataires pourront ainsi mieux évaluer le loyer initial et les raisons qui pourraient faire que le loyer soit contesté.

Selon le Conseil fédéral, cette mesure ne s’applique qu’aux cantons qui imposent déjà le formulaire pour la location de logements. L’obligation générale est en vigueur à Zurich, Zoug, Lucerne, Bâle-Ville, Fribourg et Genève. A Neuchâtel et dans le canton de Vaud, elle ne concerne que certaines communes ou districts.

Les cantons doivent adapter les formulaires avant le 1er octobre. Ils doivent également approuver les formulaires actualisés des bailleurs privés.

2 Lutte contre les frelons asiatiques

La Confédération veut également agir contre la propagation du frelon asiatique. A partir du 1er octobre, des biocides autorisés pourront être utilisés dans les forêts pour lutter contre les nids.

Dans les villes, l’usage de ces biocides est déjà autorisé au printemps, lorsque les frelons asiatiques apparaissent. Mais en été, ils gagnent les forêts et bâtissent de plus grands nids au sommet des arbres, où leur utilisation n’était jusqu’ici pas permise.

3 Accord de libre-échange avec l'Inde

Le 1er octobre, un accord de libre-échange entre l'Inde et les Etats de l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Suisse fait partie, entrera en vigueur. Mais qu'est-ce que cela apportera à la Suisse?

Le Conseil fédéral parle d'un meilleur accès pour les biens et services suisses sur le marché indien. Parmi ces marchandises, on trouve notamment des montres, des machines, des instruments optiques, des produits pharmaceutiques et des produits agricoles transformés. La Confédération espère ainsi réaliser des économies annuelles de droits de douane de 167 millions de francs.

4 Nouveaux vols au départ de la Suisse

La compagnie aérienne britannique Easyjet dessert deux nouvelles destinations au départ de la Suisse. A partir du 26 octobre, les voyageurs pourront se rendre de Zurich à Pristina, la capitale du Kosovo. Un vol sera assuré tous les jours de la semaine.

A partir du 31 octobre, deux vols par semaine seront proposés au départ de Genève vers Rennes en France.

5 La fin du support pour Windows 10

Microsoft met fin à son support gratuit pour le système d'exploitation Windows. A partir du 14 octobre, il n'y aura plus de corrections de bugs, de mises à jour de sécurité ou de nouvelles fonctionnalités.

Ceux qui utilisent encore Windows 10 devraient renouveler leur système d'exploitation. Sans support, le risque de sécurité augmente et les pirates informatiques pourraient en tirer profit.