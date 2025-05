1/4 Louane représentera la France au Concours Eurovision de la chanson à Bâle avec le titre «Maman». Photo: keystone-sda.ch

Michel Imhof

La France n'a plus triomphé à l'Eurovision depuis 1977, mais cela pourrait changer avec Louane. A 28 ans, la star de la musique française se lance dans la course cette année avec «Maman». Cette ballade pleine d'émotion fait de la jeune chanteuse une des grandes favorites. La triste histoire derrière cette chanson pourrait peser dans la balance.

«L'Eurovision fait partie de l'histoire de ma famille. Nous l'avons toujours regardé ensemble et n'en avons jamais manqué une miette», nous explique la Française. «Il y avait Abba et Céline Dion et ma mère q toujours rêvé que j'y participe un jour.»

Elle a perdu sa mère à l'âge de 17 ans

Louane a dû prendre son indépendance très tôt. A l'âge de 16 ans, peu avant son succès dans l'émission française «The Voice», elle a perdu son père, puis sa mère un an plus tard. Et c'est à elle que Louane, de son vrai nom Anne Peichert, dédie son titre pour l'Eurovision. «Quand j'ai été sollicitée par la télévision française, j'avais déjà cette chanson écrite dans mes tiroirs. Elle était parfait pour ce moment, je ne peux pas participer à l'Eurovision sans penser à ma mère.»

Cependant, Louane n'a pas accepté tout de suite de participer à l'Eurovision, elle a d'abord concerté ses cinq frères et sœurs. «Je voulais leur bénédiction en portant cette histoire familiale et personnelle sur scène», raconte-t-elle. Lorsqu'elle leur a fait écouter sa chanson, ils étaient tous très heureux, dit-elle. «Ils ont adoré la chanson. J'avais déjà écrit sur ma maman, mais cette chanson est différente», explique-t-elle. «Avant, les chansons étaient empreintes de tristesse et de colère. Mais maintenant, mes frères et sœurs me disent que j'ai trouvé la paix.»

Nouvelle version de «Maman»

Il y a dix ans, Louane avait déjà sorti une chanson intitulée «Maman», aujourd'hui remplacée par la version actuelle sur les plateformes de streaming. «C'était une chanson vraiment triste et profonde mais le message ne me semblait plus adéquat. J'avais ce sentiment bien avant de participer à l'Eurovision.»

Aujourd'hui, Louane est maman à son tour. Sa fille Esmée est née en mars 2020, Louane a enregistré un petit extrait de sa voix dans le titre «Maman». «Au studio, nous avons tous trouvé que c'était une belle idée. Je suis donc rentrée chez moi, je lui ai fait chanter le mot plusieurs fois et j'ai envoyé le fichier à mon producteur», explique Louane. «Je trouve ça génial. Et elle est super fière d'elle.»

Louane place la barre très haut pour l'Eurovision à Bâle. «Je veux gagner pour ma mère, 4a compte tellement pour moi.»