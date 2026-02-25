DE
FR

Le conducteur blessé
Deux chevaux meurent après avoir été percuté par une voiture à Lotzwil (BE)

Deux chevaux attelés à une calèche sont morts mercredi après-midi à Lotzwil (BE), percutés par une voiture. Le conducteur a été légèrement blessé.
Publié: il y a 39 minutes
La police cantonale bernoise est intervenue mercredi après-midi à Lotwzil après un accident impliquant une calèche (image symbolique).
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Mercredi après-midi, deux chevaux attelés à une calèche ont trouvé la mort lors d'une collision avec une voiture à Lotzwil (BE). Le conducteur de la voiture a lui été légèrement blessé.

Les causes de l'accident restent encore à déterminer, a indiqué mercredi soir la police cantonale bernoise. L'accident a été signalé peu après 14h20. Le cocher avait auparavant arrêté son attelage et était descendu de la calèche. Les deux chevaux se sont alors emballés et ont couru en direction d'une route, où une voiture les a percutés.

La circulation a été interrompue pendant environ une heure et demie pour permettre aux secours d'intervenir, a ajouté la police. Les pompiers ont également été mobilisés. Les investigations sur les circonstances de l'accident et les dommages matériels étaient toujours en cours dans la soirée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Articles les plus lus
    Articles les plus lus