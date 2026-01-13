DE
Los Angeles-Zurich moins cher qu'une journée de ski aux USA
«D'une certaine manière, c'est une victoire pour la Suisse»

Sur TikTok, un Américain ne cache pas son enthousiasme après ses vacances de ski en Suisse. Selon lui, trois jours sur le Titlis, vols compris pour toute sa famille, lui ont coûté moins cher qu’un séjour au ski aux Etats-Unis.
L'Américain Oren John est ravi de ses vacances de ski sur le Titlis. Il partage son expérience sur TikTok.
Photo: Tiktok / @orenmeetsworld
Sandra Marschner

«Les Européens ne veulent pas que vous sachiez ça.» C'est par cette phrase accrocheuse qu’Oren John, un Américain de Los Angeles, ouvre une vidéo publiée sur TikTok. «Pour le même prix que trois jours de forfaits à Vail ou Aspen, je peux faire voyager toute ma famille de Los Angeles à Zurich, aller-retour, et passer trois journées de ski sur le Titlis», affirme Oren John.

Ce graphiste californien a mis sa théorie à l’épreuve. Le dernier week-end de décembre, il a effectivement troqué les stations huppées du Colorado, au cœur des Rocheuses, contre Engelberg (OW), au pied de l’un des sommets les plus élevés des Alpes. Une décision qu'il raconte en détail dans sa vidéo, devenue virale.

Le vol pour Zurich coûte moins cher qu'une journée de ski aux Etats-Unis

La famille n'a pas seulement été enthousiasmée par les remontées mécaniques, les grottes glaciaires, le pont suspendu et la «poudreuse sans fin», mais aussi par le prix avantageux du voyage par rapport aux Etats-Unis.

En comparaison directe, John s'aperçoit qu'il aurait payé 958 dollars américains (environ 760 francs) pour sa famille (deux adultes et un enfant) pour une seule journée de ski dans la station américaine de Vail. Le vol aller-retour le moins cher de Los Angeles à Zurich avec Swiss ne lui aurait en revanche coûté que 879 dollars américains (environ 700 francs).

Même en ajoutant le trajet en train de Zurich à Engelberg et trois jours de forfaits, la famille s’en serait sortie à meilleur prix que pour un séjour équivalent aux Etats-Unis. Et ce, malgré un vol transatlantique!

«Tout ce qui se passe sur la montagne est inclus dans le forfait»

La famille américaine se dit également impressionnée par la ponctualité et la propreté des trains suisses. «Tout ce qui se passe sur la montagne est compris dans le pass pour les remontées mécaniques du Titlis», se réjouit John en évoquant l'offre du domaine skiable suisse.

Dans les commentaires sous son post TikTok, l'Américain révèle que sa famille a séjourné à l'hôtel 5 étoiles Kempinski Palace Engelberg (prix par nuit environ 450 francs) pendant leurs vacances de ski. Même cela n'aurait même pas fait grimper le prix par rapport aux États-Unis: «D'une certaine manière, c'est aussi une victoire pour la Suisse», rétorque-t-il à la question d'un internaute sur le prix de l'hôtel.

Une ombre au tableau? Le prix du repas. «Mais ils m'ont eu au prix de la fondue au fromage dans le chalet», conclut John à la fin de sa contribution. Mais le verdict reste sans appel pour lui: skier en Suisse, ou plus largement en Europe, peut coûter moins cher aux Américains que de rester skier chez eux.

